Il segreto anticipazioni: Francisca non vuole uccidersi ma ha un piano segreto

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 4 dicembre 2020? Come avrete visto nelle ultime puntate della soap è successo davvero di tutto: Rosa ha cercato di uccidere suo padre ma dopo esser stata manipolata da Isabel si è invece scagliata contro di lei ordinandole di stare lontano dalla sua famiglia. La marchesa si è quindi resa conto di aver perso una alleata ma adesso ha un altro obiettivo: lasciare che Francisca e Raimundo possano morire senza nessuna difficoltà…Nel frattempo Encarnacion e sua figlia fanno i conti con la nuova vita lontano dalla famiglia di Don Ignacio…La marchesa con Francisca ha preso un grosso granchio perchè pensava che stesse per togliersi la vita ma invece c’è altro! Vediamo quindi cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda venerdì pomeriggio su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 DICEMBRE 2020

Donna Francisca mette in atto il suo piano che, al contrario di quanto pensava la marchesa, non consiste nell’uccidere sia se stessa che Raimundo, ma nel lasciare La Habana per trasferirsi in paese. Hipolito e Onesimo continuano a indagare su Estefania e, con un diversivo, riescono a rubarle un documento d’identità sperando di ottenere delle informazioni. Tomas, stufo di essere messo in secondo piano a vantaggio del fratello, affronta la madre. Lei, in uno scatto d’ira, le confessa che lo odia per via di suo padre, rivelando inavvertitamente che Tomas e Adolfo sono fratellastri. Si era capito che c’era questo problema quando Isabel non ha voluto che Tomas donasse il sangue ad Adolfo…

Alla Villa arriva un telegramma dall’Austria, che annuncia l’imminente arrivo di Donna Begoña, che è appena stata dimessa dalla clinica in cui era ricoverata da anni. Don Filiberto, spinto anche da donna Isabel, vuole vendicarsi delle umiliazioni subite e, ritenendo che Mauricio sia l’unico responsabile delle sue disgrazie, è sul punto di tendergli un agguato nel bosco, armato di coltello.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 4 dicembre 2020.