Una vita anticipazioni: Marcia è viva e in mano ad Andrade?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 4 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38, in onda domani la seconda parte dell’episodio 1087. Come avrete visto in queste ultime puntate, Felipe continua a cercare Marcia, ancora convintissimo che la donna sia stata rapita. Mauro lo sta aiutando in questa ricerca ed entrambi credono che ci sia lo zampino di Ursula dietro alla sparizione; ma non ne hanno le prove ed è per questo che Mauro, suo malgrado, sta continuando a fingere anche con Genoveva che vada tutto bene ma in realtà vorrebbe dirle tutto quello che pensa in faccia…

Intanto Carmen e Lolita cercano di andare d’accordo ma proprio non ci riescono. Emilio, grazie ai consigli di Josè, pensa a un piano per salvare per sempre sua madre dalle grinfie di Ledesma. Ma vediamo quello che accadrà nella puntata del venerdì di Una vita, ecco per voi le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 DICEMBRE 2020

Liberto e Agustina parlano di quello che sta succedendo nella vita di Felipe. Hanno paura che l’avvocato possa commettere gli stessi errori del passato. Quando infatti ha dovuto affrontare la morte di Celia, è stato così male dall’essere sull’orlo del baratro e hanno paura che possa succedere di nuovo adesso che Marcia è scomparsa nel nulla. Liberto inizia a credere che Felipe per consolarsi stia incontrando delle prostitute e ne parla con Rosina.

E’ vero che Felipe sta incontrando una donna dai facili costumi, si tratta però di una persona che potrebbe dirgli qualcosa in più sul traffico di donne e quindi su Marcia. E’ una sua vecchia conoscenza e Felipe la incontra proprio a casa sua. Agustina quindi cerca di ascoltare parte di questa conversazione…La donna sta per essere scoperta dall’avvocato…E infatti Felipe le chiede spiegazioni e poi le dice che non deve preoccuparsi perchè sta solo indagando per scoprire dove si possa trovare Marcia.

Felicia incontra Ledesma e gli parla delle novità visto che Emilio ha deciso di dare una rinfrescata al locale. L’uomo non capisce che bisogno ci sia di farlo…Mauro ha scoperto un nome che torna in questa storia: è quello di Andrade, l’uomo che avevamo visto qualche tempo fa ad Acacias 38, l’uomo del sigaro di cui Marci aveva tanta paura…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 4 dicembre 2020.