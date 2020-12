Beautiful anticipazioni: si cerca un donatore per Katie, chi sarà?

Si cerca di capire chi possa aiutare Katie in un momento così difficile: la Logan ha bisogno di un rene il prima possibile. E come avrete visto nelle ultime puntate di Beautiful anche Ridge ha fatto il test per capire se sia compatibile con Katie. Brooke è rimasta molto colpita dal gesto fatto dal marito. E le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 5 dicembre 2020 ci rivelano che si andrà avanti per cercare di capire chi possa donare il rene a Katie che ormai rischia davvero tantissimi. Se non si dovesse trovare un donatore, sarebbe spacciata. Anche Bill lo sa bene e cerca di fare il possibile per aiutare sua moglie…

Katie dal canto suo, non se la sente di subire un nuovo intervento, dopo quello al cuore. E’ stanca e demotivata ma i suoi parenti continuano nella ricerca di un donatore…E presto vedremo che ci potrebbe essere una persona importante pronta a dare il suo rene a Katie, si tratta di Flo? Chiaramente tutto questo potrebbe cambiare il rapporto che c’è tra le sorelle Logan e la ragazza, nonostante gli errori fatti.

Ma vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 5 dicembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 DICEMBRE 2020

Thomas a quanto pare vuole rimediare ai suoi errori, almeno fa credere questo a suo padre quando gli dice che è arrivato il momento di tornare alla normalità. Thomas quindi vorrebbe riprendere il suo lavoro alla Forrester ma Ridge non pensa che sia una buona idea. E’ vero che lui e Brooke hanno deciso di guardare avanti e di mettere un punto a questa storia. Ma se dovesse decidere di far rientrare alla Forrester Thomas, allora le cose cambierebbero. Sapendo quindi che Brooke non approverebbe, dice a suo figlio che per il momento sarebbe meglio evitare…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 5 dicembre 2020.