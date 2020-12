Il segreto anticipazioni: Donna Begoña torna a Puente Veijo, don Filiberto rapito

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domenica 6 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata in onda domenica pomeriggio su Canale 5. Episodio più lungo come sempre alla domenica e nuovi colpi di scena in paese.

Don Filiberto, in procinto di assalire Mauricio per ucciderlo, viene rapito da alcuni uomini. Si risveglia in un sotterraneo, incatenato, con un uomo incappucciato che attende il suo risveglio. Donna Francisca e don Raimundo, lasciata La Habana, si trasferiscono nella nuova casa in paese, lontani dalla marchesa. Isabel aveva pensato che Francisca si volesse uccidere insieme a Raimundo ma aveva fatto malissimo i suoi conti, era già pronta a prendere la sua eredità ma non c’era nulla da ricevere…

Ma vediamo quelle che sono le anticipazioni per la puntata de Il segreto di domenica, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 6 DICEMBRE 2020

Isabel, colta in fallo per aver rivelato a Tomas che il padre di Adolfo non è Simon Castro, approva con gioia il progetto di ammodernamento della miniera del figlio, lo stesso a cui prima si opponeva; in cambio, gli chiede di dissuadere Adolfo e fare in modo che non sposi Rosa. Alla Villa, la famiglia Solozabal accoglie donna Begoña, la moglie di don Ignacio, che torna a casa dopo un lungo soggiorno in una clinica austriaca in cui era ricoverata per problemi mentali.

Donna Begoña, la moglie di don Ignacio Solozabal, fa ritorno a Puente Viejo, dopo essere stata dimessa da una clinica austriaca. Sembra guarita, ma Manuela e don Ignacio temono che la sua salute mentale possa peggiorare nuovamente. Donna Isabel tenta con ogni mezzo di dissuadere Adolfo dallo sposare Rosa, ma lui insiste che, visto il figlio in arrivo, è suo dovere andare fino in fondo. Tomas, in segreto, supporta la decisione del fratello.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domenica 6 dicembre 2020.