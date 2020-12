Una vita anticipazioni: Felipe molla Genoveva e scatena la sua ira, troverà Marcia?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 5 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della puntata di domenica. In onda il 5 dicembre su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1087 di Acacias 38 con le indagini di Mauro che vanno avanti. Ursula sapeva che il commissario è un osso duro e che avrebbe continuato a indagare e non sbagliava. Mauro infatti ha capito che in tutta questa storia c’è lo zampino di un uomo potente che si chiama Andrade che a quanto pare ha qualcosa a che fare con la scomparsa di Marcia…Felipe vuole che si approfondisca: chi è questo Andrade e perchè ha fatto rapire Marcia? L’ex ispettore ha un piano in mente: vuole infiltrarsi nell’organizzazione di Andrade e se sarà necessario arriverà a comprare anche delle ragazze pur di ottenere la fiducia di Andrade, questo è il solo modo che ha per ottenere delle informazioni che possono essere utili per capire che fine ha fatto Marcia.

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domenica 5 dicembre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 DICEMBRE 2020

Ramon e Antonito parlano di quello che sta succedendo tra Lolita e Carmen. Si rendono conto che le due donne non vanno d’accordo ma che stanno fingendo. Ma che cosa stanno tramando entrambe e perchè non ammettere che ci siano delle cose che non tollerano l’una dell’altra? I due uomini sono senza speranza, non sanno più che cosa fare. I due però vogliono indagare e decidono di parlare con le altre signore del quartiere per capire cosa sta accadendo.

Mentre Mauro va avanti con la sua investigazione, Felipe deve continuare a fingere soprattutto con Genoveva che non può scoprire nulla di quello che lui e il suo amico sanno. Ma non può andare avanti con le transazioni perchè non avrebbe modo di gestire al meglio tutto e così comunica a Genoveva e ai suoi amici che non sarà più lui a gestire questa operazione. La donna resta ovviamente sconvolta da questa mossa di Felipe…

Felicia non sa come giustificare il suo matrimonio con Ledesma e così di fronte all’ennesima richiesta di spiegazioni di Susana e di Rosina si inventa una storia: racconta che esiste un patto che era stato fatto in passato e che adesso lei deve rispettare per volere della sua famiglia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 5 dicembre 2020 su Canale 5.