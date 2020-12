Beautiful anticipazioni: Shauna inizia il suo avvicinamento a Ridge, lo conquisterà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domenica 6 dicembre 2020? Come sempre ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano cosa accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5 tanto amata e seguita dal pubblico. Come avrete visto negli ultimi episodi è iniziata la corsa al donatore per Katie: la moglie di Bill ha bisogno di un rene il prima possibile e deve per forza ricevere un trapianto se vuole continuare a vivere. Tutti si mettono a disposizione di Katie, anche Ridge fa gli esami per capire se possa essere un papabile donatore, cosa che colpisce molto Brooke. Tra di loro sembra essere tornato il sereno. Ma quella che si sta vivendo, sembra essere solo la quiete prima della tempesta perchè come potrete immaginare, Shauna non ha intenzione di mettersi da parte. Ha capito che tra lei e Ridge potrebbe nascere qualcosa, o almeno nella sua testa è così…Cosa succederà quindi nelle prossime puntate? Iniziamo con la trama di domani, 5 dicembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 DICEMBRE 2020

Abbiamo capito che Flo e Shauna non hanno nessuna intenzione di lasciare Los Angeles. Le due donne sono legate alla città per motivi diversi: Flo ha ritrovato la sua famiglia e spera di poter essere perdonata dalle sorelle Logan, ma soprattutto di riprendersi Wyatt…E anche Shauna ha un motivo per restare in città e quel motivo si chiama Ridge Forrester…La donna infatti è convinta di avere qualcosa in comune con lo stilista e di poter andare oltre. Va a trovarlo e Ridge la accoglie stupito. I due parlano di quello che è successo e il Forrester per l’ennesima volta chiede a Shauna di non dire niente a nessuno di quello che c’è stato tra loro e la mamma di Flo promette di tenere la bocca chiusa!

Nel frattempo nè Ridge nè Brooke si rendono conto di quanto Thomas possa essere pericoloso. Il ragazzo ha persino fatto il lavaggio del cervello al piccolo Douglas…Ma che intenzioni ha? Vedremo…