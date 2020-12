Beautiful anticipazioni: Thomas scopre di Shauna, che farà con Brooke?

Vi avevamo detto che quella vissuta in questi giorni sarebbe stata solo la quiete prima della tempesta ed è proprio così…Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 7 dicembre 2020? Preparate i pop corn perchè ne vedremo davvero delle belle. Ridge e Brooke hanno fatto un patto: quello di provare ad andare avanti, dimenticando quello che Thomas ha fatto. Ma se da un lato la Logan vuole voltare pagina per amore di suo marito, dall’altro si rende conto che Thomas è stato imperdonabile. E continua a fare del male a tutti, basti pensare a quello che ha fatto con il piccolo Douglas. Intanto Ridge si raccomanda per l’ennesima volta con Shauna: nessuno deve sapere della notte che hanno passato insieme.

Bill e Katie in ospedale cercano di non pensare al destino che la attende. Ma intanto si fanno i test per capire chi possa essere il suo donatore anche se la Logan sembra essere molto scoraggiata e demotivata. Non crede che il trapianto sia quello che vuole…Thomas dice a suo padre di esser cascato in una trappola ma di essersi pentito per quello che è successo. Ridge non sa che nessuno ha mai minacciato Thomas, che ha fatto tutto di testa sua…

E ora scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani, 7 dicembre 2020, come sempre alle 13,40 su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 7 DICMEBRE 2020

Danny viene a sapere che Shuana e Ridge hanno passato una notte insieme dopo che lui si era ubriacato al Bikini. E quando scopre che Thomas non lavora più alla Forrester per colpa di Brooke, decide di raccontare tutto al suo amico. Quello che non sa è che nello stesso momento Thomas e Brooke stanno avendo una forte discussione che porterà la Logan persino a prendere a schiaffi il figlio di Ridge. Ma poco dopo Thomas, grazie alle confidenze fatte dal suo amico, scoprirà che Shauna e Ridge hanno passato la notte insieme. Lui non sa che cosa c’è stato tra di loro ma di certo userà questa informazione a suo vantaggio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 7 dicembre 2020, appuntamento alle 13,40 circa su Canale 5. Vi ricordiamo che Beautiful andrà regolarmente in onda anche il giorno dell’Immacolata, 8 dicembre 2020.