Il segreto anticipazioni: la setta che ha rapito don Filiberto, chi sono ?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 7 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo! Nella puntata di lunedì vedremo come cambierà la vita di Francisca e Raimundo adesso che hanno deciso di vivere in paese e di lasciare Isabel…E poi ci sono i preparativi del matrimonio: Rosa è convinta che Marta sia tornata solo per portarle via Adolfo e continua ad avere sospetti. Ma questa atmosfera cambia improvvisamente con l’arrivo della mamma di Rosa, Marta e Carolina. Nessuno se lo aspettava!

Donna Begoña, la moglie di don Ignacio Solozabal, fa ritorno a Puente Viejo, dopo essere stata dimessa da una clinica austriaca. Sembra guarita, ma Manuela e don Ignacio temono che la sua salute mentale possa peggiorare nuovamente.

Ma vediamo la trama della puntata de Il segreto di domani, ecco le ultime news per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 7 DICEMBRE 2020

Donna Isabel tenta con ogni mezzo di dissuadere Adolfo dallo sposare Rosa, ma lui insiste che, visto il figlio in arrivo, è suo dovere andare fino in fondo. Tomas, in segreto, supporta la decisione del fratello.

Alicia si reca a La Habana per dire addio al suo lavoro e a Tomas, per potersi dedicare completamente alla sua candidatura a sindaco di Puente Viejo. La sua carriera politica, anche se appena cominciata, è già minacciata da un’associazione segreta decisa a mantenere la monarchia; Matias, preoccupato, tenta di farla ragionare. Don Filiberto, rapito da una setta di uomini incappucciati, viene condotto ancora in catene in una sala, dove sta per essere giustiziato. Ma chi sono queste persone che stanno terrorizzando il prete e che cosa vogliono? Lo uccideranno davvero?

Appuntamento a domani con Il segreto che ci aspetta come sempre alle 16,20 dopo il day time del Grande Fratello VIP 5. Si va in onda regolarmente anche il giorno dell’Immacolata.