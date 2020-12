Una vita anticipazioni: Mauro incontra Andrade mentre cerca Marcia

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 7 dicembre 2020? La soap spagnola torna al lunedì con la seconda parte dell’episodio 1088 di Acacias 38. Abbiamo lasciato Mauro alle prese con le sue indagini: ha scoperto che dietro alla scomparsa di Marcia c’è lo zampino di Ursula e Genoveva ma ha anche scoperto che dovranno avere a che fare con un losco trafficante di essere umani. Si tratta di Andrade, l’uomo di cui Marcia tanto aveva paura. E insieme a Felipe cerca di capire come infiltrarsi in questa associazione di delinquenti per scoprire che fine abbia fatto Marcia. Servono tutte le energie del caso per queste indagini e così Felipe decide di non seguire più l’affare con Ramon e Liberto e questo preoccupa Genoveva che pensava che il suo piano stesse andando nel migliore dei modi.

Ma Marcia è ancora viva? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Una vita per la puntata di domani 7 dicembre 2020, eccole per voi. Appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 7 DICEMBRE 2020

Ursula prova a carpire delle informazioni da Agustina ma questa volta la domestica non si lascia manipolare e le dice che non può raccontare nulla di quello che succede in casa di Felipe…La Dicenta non la prende molto bene! Anche Genoveva affronta Ursula e le dice che deve scoprire cosa sta succedendo. La vedova Bryce a questo punto prova a parlare anche con gli amici di Felipe per scoprire che cosa sta succedendo. Incontrando Ramon manifesta a lui le sue preoccupazioni. Ma Ramon non sa nulla di Marcia e di quello che Felipe sta facendo, per cui Genoveva non scopre nulla di nuovo.

Mauro ha chiesto a Felipe di non parlare con Mendez di quello che hanno scoperto su Andrade…Ma l’ispettore non è stupido e ha capito che l’avvocato gli sta nascondendo qualcosa. Mauro nel frattempo riesce a incontrare Andrade e si presenta ovviamente con un falso nome, per provare a entrare in affari con lui. Mauro cerca anche di scoprire che legami abbia Andrade con il Brasile ma deve stare molto attento perchè ha di fronte un uomo sospettoso che non si sbilancia molto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 7 dicembre 2020.