Una vita anticipazioni: Felipe e Mauro si infiltrano ma Marcia non si trova

Felipe e Mauro hanno deciso di fare il grande passo e così anche l’avvocato si presenta nella tana di Andrade sotto falso nome. Stanno rischiando grosso ma sanno bene che Marcia potrebbe avere le ore contate. La troveranno? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 8 dicembre 2020. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo come i due uomini cercheranno in tutti i modi di capire che genere di traffici possa fare Andrade e che fine abbia fatto Marcia…Ursula e Genoveva di certo mai avrebbero immaginato che Felipe si avvicinasse in così poco tempo alla verità. Ma Marcia è ancora viva? E’ stato davvero Andrade a prenderla? Scopriamo qualcosa in più iniziando con le anticipazioni della prima parte dell’episodio 1089 di Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 DICEMBRE 2020

Felicia vede come Ledesma spende tutti i soldi: in alcol e altri vizi. Non solo, restando ai tavoli del ristorante ne rovina anche l’immagine e tutto questo non riesce proprio a tollerarlo. Felicia si rende conto che quell’uomo non potrà mai cambiare e che questa vita che la aspetta, quando saranno sposati, sarà un vero e proprio disastro.

Nel frattempo lontani da Acacias 38, Mauro e Felipe, sotto mentite spoglie, cercando di fare affari con Andrade, anche per capire se Marcia è ancora viva, se si trova in Spagna o se è stata riportata in Brasile…Ma siamo davvero sicuri che Andrade non abbia scoperto le intenzioni dei due uomini?

Ad Acacias 38 invece Ramon racconta a Lolita e a Carmen che alla fine Felipe ha rinunciato all’incarico e che quindi per il rimpatrio dei soldati, dovranno cercare un’altra persona di fiducia che si possa occupare della faccende burocratiche. Tornati a casa, Felipe e Mauro discutono di quello che è successo con Andrade, l’avvocato infatti avrebbe voluto agire in modo diverso…

In soffitta le domestiche parlano di quello che sta succedendo a Felipe. Agustina e Casilda si lasciano andare a una rivelazione: pensano che l’avvocato abbia iniziato a rivedere delle prostitute. Ursula ascolta tutto per cercare di capire che cosa sta succedendo…Cinta è molto preoccupata per Emilio e per la sua famiglia ma Josè le dice che andrà tutto bene…

Non ci resta quindi che seguire la prossima puntata di Una vita in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5.