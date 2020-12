Il segreto anticipazioni: chi è il vero padre di Adolfo?

Come avrete già visto in questi due giorni dal sapore natalizio, con l’arrivo del film di Natale su Canale 5, le puntate de Il segreto hanno avuto una durata più breve. E sarà così anche nelle prossime settimane. Infatti dal 9 dicembre 2020 su Canale 5 dopo Uomini e Donne andrà in onda il day time, fascia breve, di Amici 20. E Il segreto quindi sarà spostato intorno alle 16,40 dopo il day time del GF VIP 5. Questo significa anche che la durata delle puntate, essendo più breve, permetterà alla soap di avere un maggior numero di episodi spalmati tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Ma torniamo a Puente Viejo: cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, 9 dicembre 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 DICEMBRE 2020

Alicia si reca a La Habana per dire addio al suo lavoro e a Tomas, per potersi dedicare completamente alla sua candidatura a sindaco di Puente Viejo. La sua carriera politica, anche se appena cominciata, è già minacciata da un’associazione segreta decisa a mantenere la monarchia; Matias, preoccupato, tenta di farla ragionare. Don Filiberto, rapito da una setta di uomini incappucciati, viene condotto ancora in catene in una sala, dove sta per essere giustiziato… Isabel si lecca ancora le ferite: sconvolta per quello che è successo con Francisca, ha persino rivelato a Tomas che lui e Adolfo non sono fratelli e questa informazione ha devastato il giovane imprenditore. Ma chi è il padre di Adoldo? La marchesa per il momento non sembra avere intenzione di dirlo…

Donna Begoña intende recuperare tutto il tempo che ha perso per stare con le tre figlie, tra passeggiate in paese e feste improvvisate, sempre con grande preoccupazione di Manuela, che ha ancora dubbi sulla sua effettiva guarigione.

Francisca tornata a vivere a Puente Viejo si sente sollevata e cerca il miglior specialista per trovare una cura per il suo Raimundo.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani, 9 dicembre 2020. Vi ricordiamo che si parte alle 16,35 circa.