Una vita anticipazioni: Andrade non cede, Mauro lancia l’amo

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 9 dicembre 2020? Lo scopriamo subito co le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola tanto seguita dal pubblico di Canale 5. Domani vedremo come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1089 di Acacias 38. Felipe ha disobbedito a Mauro e si è presentato al suo incontro con Andrade, mettendo a rischio il piano che l’ispettore aveva organizzato. Nel frattempo Ursula ha scoperto dalle domestiche che l’avvocato ha iniziato a rivedere delle prostitute. Le domestiche sono preoccupate per il fatto che possa tornare a ubriacarsi e a fare una vita dissoluta come era successo quando era morta Celia. Ma la Dicenta sospetta…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 DICEMBRE 2020

Susana inizia a sparlare di Felipe, convinta del fatto che l’uomo abbia ricominciato a vedere delle poco di buono. Ma Felicia non si schiera questa volta dalla sua parte, almeno per il momento. Mentre la donna sta parlando con Liberto arriva anche Genoveva che quindi scopre che Felipe non ha passato la notte in casa…Ursula però la rassicura: Felipe sarà certamente con Mauro ma non è possibile che i due siano insieme per cercare Marcia, o meglio, impossibile che abbiano delle prove per scoprire dove si trovi.

Non contenta di averne parlato anche con Genoveva, Susana continua a parlare di quello che Felipe potrebbe aver fatto anche con Rosina…Genoveva deve andare avanti con il suo piano e quindi deve comunque continuare l’affare che ha pensato con Ramon e Liberto, pare ci siano anche buone notizie dal ministero che appoggia la missione che vogliono portare a termine. Mentre sono in riunione arriva un biglietto per Ramon da parte di Felipe. L’avvocato ha scritto che non potrà partecipare agli impegni che ha preso con loro perchè ci sono stati degli imprevisti. Camino scopre da Cesario quello che è successo con Ledesma la notte precedente…Felicia è costretta a spendere molti soldi a causa dei guai provocati da Ledesma.

Antonito finalmente smaschera Lolita e Carmen e chiede loro spiegazioni di questo atteggiamento. Mauro decide di arrivare al punto e chiede ad Andrade 10 donne di colore. Ma quando fa questa proposta, Carlos risponde stizzito, dicendo di non avere nulla a che fare con questi traffici…Mauro gli lascia i suoi contatti: se sentirà l’Andrade interessato a questa offerta, potrà farsi vivo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 9 dicembre 2020.