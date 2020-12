Il segreto anticipazioni: il matrimonio di Adolfo e Rosa è a rischio, la marchesa dice no

Grandi colpi di scena a Puente Viejo. Sta succedendo di tutto in paese e anche il ritorno della moglie di Don Ignacio era del tutto inaspettato. Ma alla fine le tre sorelle si sono potuto ricongiungere con la loro mamma e ovviamente la più felice di tutte è Rosa che avrà sua madre nel giorno del matrimonio. Mancano ormai solo tre settimane alle nozze con Adolfo…Ma che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, 10 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Vi ricordiamo inoltre, prima di passare alla trama della puntata di domani de Il segreto, che la soap da oggi cambia orario. Su Canale 5 infatti arriva il day Time di Amici 20 e questo significa che Il segreto ci aspetta alle 16,35 circa.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 DICEMBRE 2020

Il Capitano Huertas, indagando su Estefania, scopre che alcuni elementi della sua carta d’identità sono stati cancellati e ne richiede la fedina penale. Don Filiberto, dopo il rapimento, torna in paese come se niente fosse accaduto e senza dare spiegazioni. Alicia, nonostante le minacce ricevute, tiene un discorso nella piazza del paese per ufficializzare la sua candidatura. Donna Isabel è sconvolta per la decisione di Adolfo, che è sicuro di andare fino in fondo e sposare Rosa, nonostante lei si opponga.

Isabel ha chiesto a Tomas di aiutarla nel dissuadere Adolfo dal matrimonio con Rosa. Ma il giovane, avendo premura di poter crescere suo figlio, non vuole in nessun modo lasciare Rosa da sola. Immagina infatti che se non dovesse sposarla, lei non le darebbe modo di vedere suo figlio.

Ma alla fine questo matrimonio si farà? Non ci resta che continuare a vedere tutte le puntate de Il segreto in onda a dicembre 2020 per capire come si evolverà questa situazione.