Una vita anticipazioni: Felipe ossessionato dalla ricerca di Marcia, ma lei è viva?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 10 dicembre 2020? Ultime news da Acacias 38 con le anticipazioni per la prima parte dell’episodio 1090 in onda domani pomeriggio su Canale 5. Nella prossima puntata della soap vedremo come andranno gli affari tra Andrade, Mauro e Felipe. Come avrete visto, l’uomo ha fatto finta di non sapere dei traffici di donne dal brasile di cui Mauro gli ha parlato. Ma l’ispettore è fiducioso e crede che possa trovare Marcia…

Vediamo quindi nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 10 dicembre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 DICEMBRE 2020

Felicia è costretta a dare il suo denaro a Ledesma che lo sperpera me gli giura che non è più disposta a cedere. La donna è sempre più complicata per la situazione in cui si è cacciata. Felicia decide allora di dare tutto quello che ha a Ledesma e di chiedergli di scomparire dalla sua vita. Ma l’uomo non ha intenzione di accettare… Camino e Felicia capiscono che il loro destino, almeno per ora, è segnato.

Susana e Rosina non si erano resi conto di quello che sta succedendo tra Lolita e Carmen e cercano di capire…E proprio in casa Palacios, Ramon affronta sua moglie e Lolita e chiede loro spiegazioni in merito a tutto quello che sta succedendo. Le due donne sono amareggiate per il comportamento che hanno avuto e cercano di rispondere alle domande di Ramon. Alla fine però finiscono nuovamente col litigare, rinfacciandosi tutte le cose che non funzionano. Ramon si rende conto che bisogna risolvere questa situazione il prima possibile.

Felipe torna da solo da Andrade. E quando ha di fronte il possibile sequestratore di Marcia, scopre che sa tutto di Mauro, sa che è un ispettore e che sta facendo delle indagini…Ma non finisce qui: Felioe ritrova anche Marcia che è in uno stato pietoso, quasi catatonica, neppure lo riconosce. In realtà però quello che vediamo è solo un sogno che Felipe ha fatto…

Camino si confida con il padre di Cinta e gli spiega che è molto preoccupata per la situazione che si è creata con Ledesma.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 10 dicembre 2020.