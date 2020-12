Il segreto anticipazioni: la moglie di Don Ignacio è davvero guarita o è un pericolo per tutti?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, 11 dicembre 2020? Come avrete visto negli ultimi episodi, i colpi di scena non sono mancati: dall’arrivo della moglie di Don Ignacio in paese al rapimento di Don Filiberto che è poi rientrato a Puente Viejo senza dire nulla…Insomma sta succedendo davvero di tutto. Le anticipazioni ci rivelano tra l’altro, che Isabel anche nelle prossime puntate continuerà a dire ad Adolfo che non deve sposare Rosa.

La donna è arrivata persino a raccontarle di esser stata minacciata ma non ha detto nulla del come Rosa sia entrata in possesso della pistola, visto che è stata lei a dargliela… Adolfo stenta a credere che sua madre adesso gli stia dicendo che non deve sposare Rosa, visto che fino a qualche giorno prima continuava a tormentarlo. Ma le cose sono cambiate per Isabel e lui non può immaginarlo. Rosa infatti si è ribellata e non è una pedina utile per lei…Intanto Tomas sembra credere alla versione dei fatti data da sua madre e non indaga in merito all’identità del padre di Adolfo…

E adesso scopriamo quelle che sono le anticipazioni per la puntata de Il segreto di domani, 11 dicembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 DICEMBRE 2020

Tiburcio e Hipolito, vedendo Estefania in compagnia di uno sconosciuto a cui consegna una busta piena di banconote, decidono di appostarsi e fotografarlo con una scusa. Alicia, è assalita dal dubbio: da una parte vorrebbe gettarsi con tutte le forze nell’impresa politica, dall’altra pensa di aver compiuto un gesto egoista nei confronti del padre, che è ancora rinchiuso in prigione dopo che lei si è rifiutata di collaborare.

Di fronte a tutti i loro cari e mettendo da parte i brutti ricordi, Rosa e Adolfo suggellano il loro amore con un bacio che li terrà insieme per sempre. Rosa non potrebbe essere più felice dopo aver raggiunto il suo obiettivo e aver avuto la meglio su sua sorella Marta.

Vi ricordiamo che da questa settimana Il segreto andrà in onda in formato ridotto per fare spazio al day time di Amici. La soap ci aspetta alle 16,35 su Canale 5.