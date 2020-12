Una vita anticipazioni: Felipe soffre in silenzio. Genoveva non lo capisce

Andrà in onda domani 11 dicembre 2020 la seconda parte dell’episodio 1090 di Acacias 38 e come sempre le nostre anticipazioni di Una vita ci raccontano quello che sta per accadere! Iniziamo quindi con la trama della puntata di Una vita in onda domani su Canale 5: come proseguono le indagini di Mauro, scoprirà che fine ha fatto Marcia? E Felicia, sarà costretta a sposare Ledesma oppure Emilio grazie a Josè troverà la soluzione giusta per far si che sua madre non debba fare questo grande sacrificio?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 DICEMBRE 2020

Felipe è davvero molto provato per la scomparsa di Marcia. Continua a sognarla la notte e la rivede in ogni azione che le altre donne fanno ad Acacias 38. Sarebbe disposto anche a dare la sua vita in cambio di quella di Marcia, pur di proteggerla. Il suo è davvero un grande amore…

Mentre Felipe e Liberto parlano per strada, c’è una persona che sta osservando questa conversazione ma loro non lo sanno. L’avvocato spiega a Liberto che possono proseguire con il lavoro che stavano facendo insieme anche da soli. Liberto tra l’altro informa Felipe della visita del commissario Mendez che vuole parlare con lui.

Fabiana decide di mettere faccia a faccia Carmen e Lolita per capire quale soluzione si possa trovare per vivere in pace. Agustina e Casilda invece parlano della reazione che Felipe sta avendo in seguito alla scomparsa di Marcia. Agustina crede che la ragazza se ne sia andata…Casilda pensa che Mendez stia indagando per capire cosa è successo davvero…Felipe scopre le due donne mentre stanno parlando e, per sviare quelle che sono le loro ipotesi, dice che Mauro lo sta semplicemente aiutando, ma che non c’è niente da scoprire su Marcia, che ha lasciato Acacias 38 di sua volontà. L’avvocato questa volta non vuole lasciare niente al caso e fa credere a Casilda che spera che Marcia sia morta, perchè non vuole sapere nulla di lei…

Genoveva va a trovare Felipe e ancora una volta gli offre il suo aiuto. Ma Felipe non ha nessuna intenzione di farsi consolare dalla donna. Vuole solo trovare Marcia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 11 dicembre 2020.