Beautiful anticipazioni: Thomas e Shauna si alleano, Brooke isolata

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 12 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles dove i colpi di scena non mancano. Cosa accadrà? Come avrete visto Brooke non ha nessuna intenzione di perdonare Ridge per quello che ha fatto: le ha mentito sulla notte passata con Shauna e contro di lui ci sono anche le prove. C’è la cintura che ha dimenticato nella camera da letto dove hanno passato la notte. Thomas può essere soddisfatto perchè la sua vendetta è andata a termine. Questa volta ha davvero fatto centro e almeno per il momento ha messo in crisi il matrimonio di Brooke e Ridge…Ma il giovane Forrester ha ancora delle frecce nel suo arco e ha intenzione di usarle tutte. Scopriamo quali saranno le sue prossime mosse con le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 DICEMBRE 2020

Thomas vuole mettere fine al matrimonio tra Ridge e Brooke e inoltre ha bisogno di nuovi alleati. E così nonostante il risentimento che Shauna prova verso di lui per quello che ha fatto a Flo, il giovane decide comunque di provare ad allearsi con lei. Ed effettivamente fa sapere a Shauna di essere a conoscenza della notte che ha passato con suo padre. Non solo, si schiera subito dalla sua parte e le dice che ha intenzione di aiutarla, qualora fosse intenzionata a conquistare Ridge. E sappiamo bene che Shauna vuole proprio questo. Nasce quindi una nuova sacra alleanza? Sembrerebbe proprio di si!

Shauna e Flo tra l’altro, avevano deciso di restare a Los Angeles anche per stare vicine a Katie in questo momento complicato. Ma la ragazza non immagina che sua madre ha anche altri obiettivi…

Vi ricordiamo che Beautiful ci aspetta domani, 12 dicembre 2020, come sempre alle 13,40 su Canale 5. A seguire poi una nuova puntata di Amici 20.