Una vita anticipazioni: Felipe sempre più lontano da Genoveva, il suo piano non funziona

Si torna domenica con una nuova puntata di Una vita, che cosa accadrà ad Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita del 13 dicembre 2020. Vedremo in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1091 di Acacias 38. Come avrete visto nelle ultime puntate, Felipe vive il suo dramma: non si dà pace per la scomparsa di Marcia ma continua a sperare che sia ancora viva e che Mauro possa aiutarlo in qualche modo a trovarla. Ma allo stesso tempo deve fingere con le altre persone di credere che Marcia se ne sia andata, in modo da non destare sospetti in Genoveva e Ursula…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 13 DICEMBRE 2020

Emilio torna dal suo viaggio e sembra avere buone notizie per Josè. Infatti crede di aver trovato delle informazioni che potrebbe far desistere Ledesma dal suo intento di voler sposare a tutti i costi Felicia. Rientrato ad Acacias 38 ne parla subito con il padre di Cinta per capire insieme il da farsi. Felipe continua a fare degli incubi e chiede a Mauro di poter agire in fretta, temendo che Marcia sia un grave pericolo. Ma l’ispettore è convinto che si debba agire con cautela per non essere scoperti.

Mentre tra Carmen e Lolita la situazione sembra migliorare, adesso sono Ramon e Antonitoi a evitarsi, come se non volessero più andare d’accordo. E le due signore sono sbigottite da quanto sta accadendo…

Felicia continua a credere che non ci sia nulla da fare e che il suo destino sia quello di sposare Ledesma. Rosina e Susana si accorgono subito che Ramon è leggermente nervoso e lo interrogano in strada ma Liberto mette fine ai pettegolezzi… Ursula e Genoveva scoprono che Felipe passa poco tempo ad Acacias 38. Non solo, Liberto si lascia anche scappare della presenza di Mendez ad Acacias 38 e le due donne iniziano a preoccuparsi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domenica 13 dicembre 2020. La soap ci aspetta come sempre nel pomeriggio di Canale 5 dopo Beautiful.