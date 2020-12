Beautiful anticipazioni: Brooke e Ridge si separano, 1 a 0 per Thomas

Quello che sta succedendo a Los Angeles dimostra come Thomas ha saputo fare bene le sue mosse e ha giocato al momento giusto la carta decisiva. Ha ottenuto infatti quello che ha voluto: suo padre e Brooke si sono lasciati. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 14 dicembre 2020, ci rivelano che alla fine, la coppia, ha dovuto per forza prendere una decisione forte. Del resto le rivelazioni che hanno permesso a Brooke di scoprire quello che aveva fatto suo marito non possono finire nel dimenticatoio e per la Logan, sono cose molto gravi quelle che sono accadute…Ridge ha provato in tutti i modi a spiegare che tra lui e Shauna non c’è stato nulla ma quello che la Logan non accetta, è il fatto che suo marito le abbia mentito. Thomas quindi si può ritenere soddisfatto, la partita contro Brooke è iniziata da pochissimo e lui ha già fatto il primo goal…

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani, 14 dicembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 DICEMBRE 2020

Broke e Ridge hanno deciso di prendersi del tempo per capire che cosa è successo tra loro. Infatti non riescono a trovare un accordo, avendo dei punti di vista diversi. Per cui al momento la sola cosa che sembra possibile fare è quella di separarsi. La Logan crede che suo marito non l’ha tradita e che non c’è stato niente con Shauna, non è questo che mette in dubbio. Ma il fatto che non se la sia sentita di dirle quello che era successo la ferisce. Si sente in ogni caso tradita. E così alla fine Ridge prende le sue cose e va a vivere, almeno per il momento, da Steffy…

Liam e Hope nel frattempo continuano a temere che Thomas possa fare del male a Douglas che invece insieme a loro è felice, anche perchè ama prendersi cura della piccola Beth. Ma questo ritrovato equilibrio, durerà molto? Difficile a dirsi…

Thomas intanto si prepara a fare altre mosse, ed è per questo che ha bisogno di Shauna. Solo lei può sedurre Ridge e allontanarlo per sempre dalla Logan.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 14 dicembre 2020.