Una vita anticipazioni: Genoveva placca Felipe, vuole scoprire tutto

Siete pronti per le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 14 dicembre 2020? Non potevano mancare le ultime news da Acacias 38 ed eccole per voi! Domani vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1091. Come avrete visto, Felipe è davvero turbato dal non avere notizie di Marcia; continua a sperare che sia viva ma deve anche fingere con gli altri. Non vuole che Genoveva e Ursula capiscano che sta indagando…Nel frattempo Emilio e Josè cercano ancora di capire come incastrare Ledesma per salvare per sempre la famiglia da queste minacce…

Ma vediamo adesso la trama della puntata di Una vita di domani, 14 dicembre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 DICEMBRE 2020

Mauro tornato ad Acacias 38, informa Felipe di quello che è successo nelle ultime ore. Ma non può che rimproverare anche il suo amico per la scelta di andare da Andrade e gli chiede perchè ha preso questa decisione. Felipe gli dice che era convinto che li avrebbe visto Marcia…

Carmen e Lolita, dopo aver capito che la tensione che c’è tra di loro sta provocando dei problemi anche tra Ramon e Antonito, cercano di convivere in modo sereno. O almeno ci provano, anche perchè non è affatto semplice. Ramon decide di schierarsi dalla parte di sua moglie, appoggiandola in pieno ed è per questo che inizia a evitare anche suo figlio.

Felicia cerca ancora di capire che cosa abbia fatto Emilio nel suo ultimo viaggio. Non è convinta del fatto che Emilio sia andato a Barcellona ma il giovane al momento non dice nulla di quello che sta facendo.

Genoveva dopo aver appreso della presenza di Mendez ad Acacias 38 inizia a credere che Felipe stia indagando sulla scomparsa di Marcia e ha paura che il piano elaborato con Ursula non vada a buon fine. Genoveva a questo punto vuole sapere quello che Ursula ha fatto con Marcia, vuole ogni dettaglio. La Dicenta le fa capire che non c’è nulla da temere perchè di Marcela non ci sono più tracce. Genoveva però decide di andare a fondo e prova a chiedere a Liberto che cosa stia facendo Felipe: sta cercando Marcia?

Nel frattempo l’avvocato lascia Acacias 38: ha intenzione di agire anche se Mauro non è d’accordo con lui…

