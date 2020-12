Il segreto anticipazioni: Manuela ha paura della moglie di Don Ignacio

Le condizioni di Raimundo purtroppo non sono ancora migliorare ma c’è una notizia sorprendente per tutta la famiglia! Emilia infatti è tornata a casa per prendersi cura del suo papà e sono davvero tutti felici per questa novità! Tutti tranne Raimundo che chiaramente non si è reso conto di nulla. Ma che cosa succederà adesso a Puente Viejo? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani, 16 dicembre 2020. Come avrete visto in queste ultime puntate, in paese si è celebrato il matrimonio di Adolfo e Rosa; nonostante le esitazioni e i dubbi del figlio di Isabel, alla fine le nozze ci sono state! Estefania incontra Dolores e le parla del padre di suo figlio, dicendo che è stato un uomo che l’ha solo usata…Don Ignacio è felice per il matrimonio di Rosa, alla fine tutto è andato per il meglio, non se lo sarebbe aspettato. Manuela continua a pensare che la presenza di Begona non sia una cosa positiva e ha paura…

Ma scopriamo che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani. Ecco le ultime news da Puente Viejo per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 DICEMBRE 2020

In casa Solozabal, la situazione rimane allegra, con donna Begoña che si diverte con Marta e Carolina, ma sempre con grande diffidenza di Manuela, che non crede che la signora sia guarita del tutto e teme una sua ricaduta. Durante una manifestazione repubblicana, Mauricio si infuria con i dimostranti e tenta perfino di colpire uno di loro con un pugno, mancandolo e finendo a terra, umiliato. L’uomo che ha schivato il colpo è il candidato repubblicano al seggio de La Puebla e, infatti, alla manifestazione è accompagnato da Alicia.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani, 16 dicembre 2020 su Canale 5. Vi ricordiamo che la soap andrà in onda regolarmente alle 16,30 circa anche nel periodo di Natale.