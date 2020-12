Beautiful anticipazioni: Katie sta per ricevere il rene da Flo ma nessuno lo sa

Ci sono buone notizi per Katie: un donatore è stato trovato e forse potrebbe salvarsi la vita. Ma chi è la persona che donerà il rene a Katie? Come vi avevamo detto già nelle passate anticipazioni, alla fine a fare questo grande gesto sarà Flo, anche per cercare di ricucire il rapporto con le sue zie! Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 17 dicembre 2020. Che cosa accadrà nella prossima puntata della soap americana? Katie attende di sapere se avrà modo di sottoporsi all’operazione e lo stesso fanno anche i suoi familiari. Brooke è preoccupata per Katie ma allo stesso tempo non può nascondere i suoi tormenti visto tutto quello che è successo con Ridge e, lo scontro avuto con Shauna, l’ha destabilizzata. Non solo uno schiaffo a Thomas, ma nel giro di poche ore Brooke ha anche dovuto avere questo faccia a faccia con Shauna, finito allo stesso modo. Uno schiaffo anche a Shauna…

Anche il piccolo Will scopre che la sua mamma avrà presto un rene e ne è felicissimo. Ridge nel frattempo cerca in tutti i modi di spiegare a Steffy che è arrivato il momento di perdonare Thomas per quello che ha fatto. Ma la ragazza non ha nessuna intenzione di perdonare suo fratello.

Scopriamo quindi cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 17 dicembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 DICEMBRE 2020

Come avrete visto, alla fine il donatore si è fatto avanti ed è Flo. Le sorelle Logan e Bill vengono informati della bellissima notizia e attendono quindi che tutte le procedure per il rene siano terminate. Mentre vengono a sapere che c’è un donatore che ha un rene compatibile con l’organismo di Katie, Flo si sottopone all’espianto del suo rene, senza dire niente a nessuno.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 17 dicembre 2020!