Il segreto anticipazioni: Dolores sotto choc, che ne sarà di Tiburcio?

Tiburcio continua a essere ossessionato da Estefania. La donna va in giro a dire di essere incinta e sa che sta approfittando della situazione e che potrebbe persino far credere a Dolores che sia lui il padre…Che cosa succederà nelle prossime puntate de Il segreto? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Puente Viejo e che ci rivelano la trama della puntata di domani, 17 dicembre 2020. Come avrete visto, i colpi di scena non mancano! Infatti proprio negli ultimi episodi a Puente Viejo ha fatto ritorno Emilia che vuole prendersi cura di Raimundo, che sta ancora molto male e non è uscito dal suo stato catatonico. Tiburcio è stato sul punto di dire tutto e nonostante le parole di Onesimo e Hipolito che hanno cercato di bloccarlo, alla fine, l’uomo ha confessato a Dolores quello che pensa sia accaduto con Estefania. Pablo si sente in colpa per quello che è successo a Urritia e decide di stare più vicino possibile a Encarnacion…Non solo, il ragazzo vuole fare qualcosa per salvare Urritia dal carcere e ha in mente alcune soluzioni.

Ma vediamo le anticipazioni per la puntata de Il segreto di domani, 17 dicembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 DICEMBRE 2020

Durante una manifestazione repubblicana, Mauricio si infuria con i dimostranti e tenta perfino di colpire uno di loro con un pugno, mancandolo e finendo a terra, umiliato. L’uomo che ha schivato il colpo è il candidato repubblicano al seggio de La Puebla e, infatti, alla manifestazione è accompagnato da Alicia.

Ramon sembra stressato per il rapporto con Marta, fredda e distante, e inizia a farsi un’idea di quale possa essere il motivo; nonostante questo, si offre di aiutare Pablo ad entrare in contatto con Maria Jesus, a Bilbao, per tentare di convincerla a ritirare le accuse contro Urrutia.

Vi ricordiamo che Il segreto andrà in onda per tutto il periodo natalizio. La soap quindi torna domani, 17 dicembre 2020, con una nuova imperdibile puntata.