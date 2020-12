Beautiful anticipazioni: Flo donatore misterioso, Katie potrebbe salvarsi

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 18 dicembre 2020? Il trapianto di Katie andrà a buon fine? Il rene che Flo le ha donato, le salverà la vita? Queste sono solo alcune delle domande che il pubblico che segue con passione Beautiful si sta facendo nelle ultime ore, seguendo le puntate italiane della soap made in USA. Come avrete visto i colpi di scena non mancano mai: mentre Ridge cerca di convincere Steffy a perdonare Thomas, suo figlio manipola invece Shauna invitandola ad avvicinarsi a Ridge con un solo obiettivo. Thomas vuole veder crollare tutto: dal matrimonio di suo padre a Brooke. Deve vendicarsi. Ma intanto Liam e Hope lottano per il piccolo Douglas. Lo vogliono proteggere da suo padre.

Flo ha deciso di fare questo gesto molto altruista che lascia le sorelle Logan senza parole. Adesso dovranno per forza riaccettarla in famiglia. Ma come andrà l’operazione? Scopriamolo con le anticipazioni e la trama di Beautiful di domani! Vi ricordiamo tra l’altro che Beautiful ci aspetta anche nel periodo di feste natalizie. Si va in onda regolarmente alle 13,40 su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 DICEMBRE 2020

Come dicevamo in precedenza, le sorelle Logan dovranno essere grate a Flo per quello che ha fatto per Katie. In realtà però al momento nessuno sa che a donare il rene alla moglie di Bill è stata proprio sua nipote. In famiglia quindi non possono che ringraziare questa persona che ha voluto fare un gesto così generoso ma non sanno che è stata Flo.

Come prenderanno la notizia qualora lo scoprissero?

Appuntamento a domani alle 13,40 con una nuova puntata da non perdere di Beautiful. Vi ricordiamo che la soap andrà poi in onda sia al sabato che alla domenica.