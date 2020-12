Una vita anticipazioni: Marcia è in Brasile? Ursula rassicura Genoveva

Scopriremo che fine ha fatto Marcia e che cosa ne sarà di lei? I telespettatori che seguono Una vita con passione dovranno attendere perchè almeno per una settimana, quella durante le feste di Natale, la soap spagnola non andrà in onda! Ma torniamo ad Acacias 38 con le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani, 18 dicembre 2020 su Canale 5. Le anticipazioni ci rivelano che Genoveva teme per le indagini portate avanti da Mauro e Felipe. Ursula però la rassicura: nessuno potrà trovare Marcia perchè la ragazza non è più in Spagna. Ma le due donne non sanno che Mauro ha stretto un accordo con Andrade…Che cosa accadrà quindi? Iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, la soap ci aspetta come sempre alle 14,10. Una vita saluterà quindi il suo pubblico con questa ultima puntata prima di Natale per poi tornare, secondo le ultime indiscrezioni, il 28 dicembre 2020.

Vediamo quindi che cosa succederà nella seconda parte dell’episodio 1093 di Acacias 38 che ci aspetta in onda domani alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 DICEMBRE 2020

Josè ha promesso a Emilio che troverà il modo di evitare il matrimonio tra Ledesma e sua madre e fa di tutto per diventare amico dell’uomo. Ma non è semplice perchè i modi di Ledesma sono molto lontani da quelli del padre di Cinta…La notizia di questa strana amicizia fa subito il giro del quartiere e ovviamente Susana e Rosina sparlano di questa situazione. Emilio intanto continua le sue ricerche senza dire nulla a sua madre. Solo Camino è a conoscenza dei suoi piani…Felicia è venuta a sapere che Josè sta facendo amicizia con Ledesma e trova la cosa molto strana…

Felicia però ha qualcosa da dire ai suoi figli: non vuole che restino ad Acacias 38 e pensa che sarebbe meglio se, dopo il matrimonio, se ne andassero.

Lolita e Carmen si mostrano in sintonia a Ramon con la speranza che anche lui e Antonito possano presto fare pace e smetterla di farsi la guerra come due bambini.

Genoveva non può fare a meno di notare che Mauro e Felipe sembrano tramare qualcosa ed è sempre più preoccupata. La donna è ossessionata dalla possibilità di essere scoperta e si sfoga con Ursula dicendo che è sicura che Felipe e Mauro stiano cercando Marcia. Non vuole finire in carcere o morire proprio per una donna come Marcia. La Dicenta rassicura Genoveva: Marcia è troppo lontana per pensare che Felipe e Mauro la possano ritrovare.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 18 dicembre 2020 su Canale 5.