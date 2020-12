Una vita in onda anche a Natale, le anticipazioni di domenica: Mauro sotto shock, cosa è successo?

Vi avevamo detto che Una vita non sarebbe andata in onda durante le feste di Natale e così sarebbe dovuto essere. Ma alla fine Mediaset ha deciso di cambiare per l’ennesima volta le carte in tavola. Iniziamo quindi dalle anticipazioni di Una vita di domenica 20 dicembre 2020. La soap torna nella sua classica collocazione della domenica e andrà quindi in onda dopo Beautiful. Domenica vedremo la prima parte dell’episodio 1094 di Acacias 38 con le ricerche di Felipe e Mauro convinti di poter trovare Marcia ancora viva grazie ai traffici che hanno intrapreso con Andrade. Ursula ha rassicurato Genoveva, dicendole che Marcia non è in Spagna per cui nessuno potrà mai trovarla. Ma siamo davvero sicuri che questa storia finirà così?

Vediamo le anticipazioni con la trama di Una vita per la puntata di domenica 21 dicembre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 20 DICEMBRE 2020

Rosina e Liberto parlano del fatto che nel quartiere ci sia molta preoccupazione per Felipe. Molti temono che possa commettere gli stessi errori del passato, come quando è morta Celia. Ma Liberto è convinto che Felipe stia bene e che si stia anche divertendo, alla faccia di tutte le persone che sono preoccupate per lui…

Felipe sente qualcuno che bussa alla sua porta, è Mauro praticamente ridotto malissimo. Non si capisce se sia stato picchiato o cosa ma, dopo aver avuto la forza di entrare in casa, cade in uno stato di incoscienza. L’uomo non sembra neppure ricordare quello che gli è successo e continua a fare il nome di Teresa, la sua defunta moglie.

Antonito e Ramon continuano a non andare d’accordo e la cosa preoccupa molto Carmen e Lolita che si sentono in colpa per quello che hanno fatto.

Emilio decide di raccontare a sua madre quello che sta succedendo e le spiega quelle che sono le intenzioni di Josè e il piano che hanno ideato per incastrare Ledesma ed evitare questo matrimonio. Felicia però non pensa che questa sia una buona idea e manifesta i suoi dubbi in merito.

Susana e Rosina sono convinte che in casa di Felipe stia succedendo qualcosa e ne parlano anche con Genoveva che arriva alla pasticceria…Le signore per capire cosa sta succedendo provano persino a interrogare Agustina che però non rivela nulla di quello che succede nella casa del suo padrone…Genoveva invita Ursula a non sottovalutare l’intelligenza di Felipe…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domenica 20 dicembre 2020.