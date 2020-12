Beautiful anticipazioni: Flo dona il suo rene e resta anonima, ma per quanto?

Brooke è molto rammaricata per non aver potuto dare il suo rene a Katie: lo avrebbe fatto con tutto il suo cuore, per salvare la vita di sua sorella. Katie non crede di farcela e chiede a Brooke di pensare a Will qualora dovesse succederle qualcosa. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 21 dicembre 2020, ci rivelano che però per Katie le speranze ci sono. I medici sono fiduciosi infatti. Il donatore è giovane e il rene scelto potrebbe davvero salvare la vita…Brooke e Katie non hanno neppure idea del fatto che il donatore sia Flo. Mai immaginerebbero un gesto simile da parte della giovanissima figlia di Shauna. Flo intanto ha chiesto ai medici di non dire a Katie che è lei che sta per donare il rene.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 21 dicembre 2020 su Canale 5. Vi ricordiamo che dopo Beautiful andrà in onda anche Una vita e a seguire, solo il 21 e il 22 dicembre 2020, anche Uomini e Donne.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 DICEMBRE 2020

Tutto pronto per l’espianto. Sembra infatti che Flo sia un donatore compatibile e che Katie quindi potrà sperare in una operazione che le salverà la vita. Ma Flo è stata molto chiara con i medici: Katie non deve sapere che a donare l’organo è stata lei. Shauna non riesce a comprendere la decisione di sua figlia. E’ vero che è stata lei a spronarla ma si aspettava che Flo lo dicesse, in modo da recuperare il rapporto con Katie…Per il momento la giovanissima Logan però non ha intenzione di parlare.Ma quanto resterà segreto questo gesto di Flo?

Vi ricordiamo che Beautiful andrà regolarmente in onda il 21 dicembre, il 22 dicembre e il 23 dicembre. Pausa poi per Natale. Si torna in onda il 26 dicembre 2020 con un nuovo episodio da non perdere.