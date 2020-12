Una vita anticipazioni: Marcia è viva e sta bene, Mauro e Felipe la liberano?

Mauro è arrivato a casa di Felipe quasi privo di forze. Non ricorda nulla di quello che è successo e crolla in un sonno profondo. E’ stato aggredito, e da chi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 21 dicembre 2020. Come saprete alla fine Mediaset ha cambiato le carte in tavola ed è per questo che Una vita andrà in onda anche nel periodo di Natale. Salta invece Il segreto che tornerà dopo le feste natalizie. Domani in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1094 di Acacias 38 e come sempre arrivano per voi le anticipazioni che ci raccontano quello che sta per succedere nel quartiere più famoso di Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 21 dicembre 2020

Mauro si scusa con Felipe per aver passato la notte sul suo divano e lo ringrazia per averlo accolto. Ma adesso ricorda che cosa gli è successo? A quanto pare quello che è successo a Mauro non ha nulla a che fare con le indagini per trovare Marcia. L’ispettore racconta che è stato l’anniversario della morte di Teresa. Ha lavorato tutta la settimana per non pensarci ma alla fine è crollato. Mauro lo comprende anche lui ha provato lo stesso dolore per Celia. Felipe però è deluso perchè vuole lavorare per cercare Marcia…

Carmen e Lolita parlano di quello che è successo con Ramon e Antonito a Fabiana con la speranza di trovare finalmente una soluzione.

Mauro ha una buona notizia per Felipe: ha ricevuto un invito di Andrade che lo informa di una sorpresa. Probabilmente ha trovato le donne che Mauro cerca. Come abbiamo visto tra l’altro, non è vero che Marcia non è in Spagna, come aveva detto Ursula a Genoveva e forse Mauro riuscirà a trovarla.

Josè alla fine riesce a far firmare a Ledesma il documento che ha preparato che dimostra che lui ha ucciso alcuni lavoratori. Adesso Emilio e la sua famiglia sono liberi dalle minacce dell’uomo!

Felipe e Mauro ricevono delle donne in dono ma tra loro non c’è Marcia…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 21 dicembre 2020 su Canale 5.