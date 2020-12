Una vita anticipazioni: Felipe chiede una donna di colore ad Andrade, trova Marcia?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 22 dicembre 2020? I fans di Una vita possono tirare un sospiro di sollievo visto che alla fine Mediaset ha deciso di mandare in onda la soap anche nel periodo natalizio ( seppur con delle pause). Le nostre anticipazioni ci raccontano quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 22 dicembre ma vi ricordiamo anche che la soap andrà in onda anche il 23. Una vita poi si ferma sia il 24 che il 25 mentre torna in onda il 26.

Come avrete visto, Felipe e Mauro sono vicinissimi a Marcia. La ragazza infatti non è in Brasile come Ursula pensa. Andrade l’ha trattenuta in Spagna e la tratta come la sua preferita. L’avvocato quindi è davvero vicinissimo a trovare la donna che ama. Nel frattempo Josè ha fatto firmare, senza che lui se ne rendesse conto, una sorta di confessione a Ledesma…

Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani su Canale 5, vedremo la prima parte dell’episodio 1095 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni la trama di domani 22 dicembre 2020

Felicia continua a credere che Emilio stia sbagliando e che lui e Camino se ne debbano andare da Acacias 38. Crede che stiano giocando con il fuoco visto che Ledesma può essere un uomo pericoloso. Ma arriva Josè che ha una bella notizia per la famiglia…Felicia ringrazia il padre di Cinta e spera che questo incubo possa finire il prima possibile.

Ramon continua a essere indisposto mentre Carmen non capisce cosa stia succedendo.

Dopo l’incontro con le ragazze offerte da Andrade, Felipe cerca di andare a fondo per capire se Marcia si trova ancora in Spagna. Ma non è facile fare il doppio gioco. Decide di azzardare una mossa chiedendo una donna di colore.

Carmen e Lolita vanno ormai d’accordo ma non riescono ancora a fare in modo che anche Ramon e Antonito la smettano di farsi la guerra. Ledesma è convinto che Josè e Donna Bellita siano suoi amici e organizza presso il locale di Felicia una merenda, non immagina che il padre di Cinta sia in combutta con Emilio…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 22 dicembre 2020.