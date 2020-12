Beautiful anticipazioni: Flo e Katie pronte per l’espianto, come andrà?

Ultima puntata prima di Natale quella di Beautiful in onda domani, 23 dicembre 2020. Come vi abbiamo detto in diverse occasioni infatti, la soap americana si ferma il 24 e il 25 dicembre 2020. Solo due giorni per la classica pausa natalizia delle soap Mediaset. Beautiful tornerò quindi in onda a Santo Stefano, lo stesso accadrà con Una vita. Gli italiani sono in casa in questo Natale anomalo ed è anche per questo motivo che Rai e Mediaset non hanno molto rivoluzionato il palinsesto. Ma torniamo a Los Angeles: che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 23 dicembre 2020?

Come avrete visto Flo ha fatto tutti i test per verificare la compatibilità del suo rene con Katie. Tutto è andato bene e adesso non resta che terminare le procedure con l’operazione vera e propria. Katie non avrebbe mai creduto di avere in dono anche un rene , dopo l’operazione al cuore. Deve essere doppiamente grata alla vita. Anche Flo è soddisfatta per il gesto che ha fatto ma continua a dire di non volere che si sappia che è lei la donatrice. Nel frattempo Ridge ha deciso di raccontare anche a Hope e a Liam quello che è successo con Brooke, rivelando della notte passata insieme a Shauna. Nonostante tutto comunque Ridge è arrivato in ospedale per stare vicino a Brooke. Anche Justin arriva a sostenere Bill che gradisce molto la presenza delle persone che vogliono bene a Katie.

Ma vediamo le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani, 23 dicembre 2020

Katie sta per essere operata. Brooke, Bill e gli altri sperano che tutto vada bene e pregano per questo intervento, affinchè si arrivi a un buon risultato. Non è escluso infatti che Katie possa rigettare il rene che le è stato donato. Nessuno sa che a pochi passi dalla sala operatoria nella quale si trova Katie, c’è anche Flo che è la donatrice della Logan.

Ma fino a quanto tutto questo resterà un segreto? E come andrà l’operazione? Lo scopriremo certamente dopo la piccola pausa natalizia!