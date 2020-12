Una vita anticipazioni: Felipe trova Marcia e si incontrano di nuovo, la salva?

Ultima puntata di Una vita prima della pausa estiva domani, 23 dicembre 2020. Che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano come sempre la trama delle prossime puntate. Iniziamo dalle anticipazioni per l’episodio 1095 ( seconda parte) in onda domani, 23 dicembre. Felipe è sempre più vicino a Marcia: ha persino chiesto ad Andrade di avere una donna mulatta. Vuole giocare e vuole azzardare mettendo però anche a rischio la copertura che Mauro si è creato in queste settimane. Nel frattempo Genoveva è sempre più sospettosa. Josè invece sembra aver trovato il modo per mettere fine all’incubo di Felicia. Ma come finirà tutta la vicenda di Ledesma? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 dicembre 2020

Antonito porta un dono speciale a Lolita e a Carmen ma a quanto pare l’effetto non è quello che desiderava…Nel frattempo Mauro e Felipe si confrontano su quello che hanno scoperto. L’avvocato continua a credere che Marcia sia tra le donne di Andrade ed effettivamente non sbaglia. Marcia intanto racconta a Yolanda la sua storia. Sua madre lavorava per Andrare e quando poi morì fu lei a prendere il posto di sua madre. Yolanda le chiede come sia stato possibile che suo padre lo abbia permesso ma a quanto pare l’uomo per soffocare il dolore della perdita della moglie iniziò a bere per cui non si rendeva neppure conto di quello che stava succedendo. Marcia spiega anche che per quanto possa sembrare la sua favorita in realtà lui non ha mai abusato di lei perchè non vuole stare con una donna di colore. Parlando con le sua amica viene a sapere che c’è stato un uomo gentile che l’ha trattata benissimo. Le chiede come si chiama e lei le dice che si chiama Felipe. Marcia quindi si rende conto che l’uomo che ama la sta cercando! E alla fine Felipe riesce anche a vederla: potrà portarla via dall’incubo?

Mauro sta collaborando di nascosto da Felipe con la polizia: in realtà è ancora un investigatore e lavora insieme a Mendez! Come andrà a finire questa storia quindi? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Una vita.

Vi ricordiamo che Una vita andrà poi in pausa il 24 dicembre e il 25 dicembre. Si torna in onda invece nel fine settimana con gli episodi inediti della soap spagnola e tante cose da scoprire.