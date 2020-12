Beautiful anticipazioni, si torna a Santo Stefano: il gesto di Flo e la scoperta delle Logan

Iniziamo subito con le date: Beautiful torna in onda il 26 dicembre 2020. La soap americana si ferma per due giorni per una brevissima pausa natalizia. Non si va in onda quindi alla Vigilia e il giorno di Natale. Le nostre anticipazioni ci raccontano quindi quello che accadrà nella puntata di Beautiful in onda il 26 dicembre 2020, nel giorno di Santo Stefano. Come avrete visto negli ultimi episodi, Katie è stata operata. Flo ha deciso di donarle il suo rene dopo gli esami che ne hanno dimostrato la compatibilità! E alla fine le cose sembrano essere andate per il meglio. Ma le Logan non sanno ancora chi è il donatore misterioso. Flo infatti ha chiesto ai medici di non dire nulla e ha deciso di restare nell’anonimato, ma quanto durerà tutto questo? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi…

Beautiful anticipazioni: la trama della puntata di domani 24 dicembre 2020

Brooke e Donna sono felici del fatto che Katie possa avere una nuova possibilità e vorrebbero ringraziare la persona che ha donato il rene. Nonostante Flo avesse chiesto di restare anonima, alla fine si scopre che è stata lei a farlo. Ed ecco quindi che Brooke e Donna ne restano scioccate: prenderanno bene questa notizia accettando che Flo continui a far parte della loro vita oppure penseranno che c’è qualcosa di strano in questa vicenda? Brooke penserà che Flo lo ha fatto per un suo personale tornaconto o alla fine dovrà ammettere che la ragazza è stata semplicemente generosa con sua zia per l’affetto che la lega a loro?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda il 26 dicembre 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40. Vi ricordiamo che il 26 dicembre andrà in onda dopo Beautiful anche Una vita. Il segreto invece ci aspetta dopo le vacanze di Natale.