Una vita anticipazioni, si torna il 26 dicembre: Felipe salva Marcia? Emilio muore?

Gran colpo di scena sul finale della puntata di Una vita che ci lascia prima della pausa natalizia. Come avrete visto infatti, Felipe ha trovato Marcia. La ragazza stenta a credere che il suo dolce amore l’abbia trovata ma non sa che cosa ne sarà adesso di lei. Ed effettivamente non lo sappiamo neppure noi: che cosa vorrà Andrade in cambio della libertà di Marcia? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 26 dicembre 2020. Come vi abbiamo raccontato nei giorni passati, Una vita come Beautiful si ferma per una brevissima pausa natalizia. Non si andrà in onda il 24 dicembre e non si andrà in onda il 25 dicembre 2020. Si torna quindi nel giorno di Santo Stefano e le nostre anticipazioni ci raccontano come sempre quello che accadrà ad Acacias 38. Dopo la pausa natalizia vedremo la prima parte dell’episodio 1096… Colpo di scena ad Acacias 38: Ledesma ha dato un pugno a Emilio che è caduto a terra sembra quasi privo di sensi. Morirà?

Scopriamo quindi tutti i dettagli!

Una vita anticipazioni: la trama del 26 dicembre 2020

Emilio ha mostrato a Ledesma il documento che lo incastra. L’uomo per tutta reazione gli ha dato un pugno. Il giovane Emilio si accascia al suolo e sbatte la testa. Sembra persino non respirare. Felicia inizia a urlare pensando che Emilio sia morto mentre Josè cerca di capire cosa fare. Ledesma continua a dire che non voleva fargli del male; Bellita sotto choc esce in strada per chiedere aiuto e l’intervento di un medico.

Andrade si rende conto che Felipe e Marcia, dopo essersi visti, sono molto turbati. Ma l’avvocato continua a dire di non averla mai vista prima…Felipe quindi gli chiede informazioni su Marcia e Andrade inizia a raccontare la storia della ragazza. Felipe poi resta da solo con Marcia e finalmente si abbracciano. La ragazza però gli dice che non vuole che si sacrifichi per lei…

Genoveva continua a stare male: non ha ottenuto nulla da Felipe e poi soffre ancora per la morte di Samuel. La vita le sta dando solo grandi dolori. La donna accusa Ursula di tutte le sue recenti sofferenze.

Cinta arriva disperata al ristorante pensando che sia successo qualcosa a Emilio. Ma scopre che tutto quello che è successo è stata una messa in scena orchestrata da suo padre e da Felicia per far si che Ledesma se ne andasse per sempre da Acacias 38. Cinta è sconvolta anche perchè ha visto il sangue a terra ma quando riabbraccia Emilio si rende conto che è tutto vero!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 26 dicembre 2020 su Canale 5 come sempre alle 14,10.