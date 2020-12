Beautiful anticipazioni: cosa succederà dopo la breve pausa natalizia?

Che cosa vedremo nelle prossime puntate di Beautiful? Come saprete la soap americana continuerà ad andare in onda anche nelle feste ma il 24 e il 25 dicembre non sarà trasmessa da Canale 5. Vi raccontiamo quindi quello che accadrà nelle prossime puntate. Come avrete visto negli ultimi episodi di Beautiful in onda in Italia, Flo ha deciso di donare un rene per salvare Katie chiedendo però di restare anonima. Katie per il momento è salva: scoprirà che sua nipote ha fatto questo gesto così generoso per salvarle la vita e darle la possibilità di crescere il piccolo Will?

Beautiful anticipazioni prossime puntate: cosa succederà dopo la pausa di Natale?

Liam va a trovare Steffy con la piccola Beth, sapendo che lei soffre ancora per la perdita della piccola che considerava sua figlia. La scelta di Flo ha cambiato la vita di tutti ma anche Thomas non è stato da meno ed è per questo che Steffy non lo ha ancora perdonato, a differenza di quello che è successo con suo padre.

Thomas incontra Zoe e le propone di allearsi con lui per vendicarsi di Brooke, che ritiene responsabile della sua rovina. Thomas confida alla Buckingham di sperare che il padre ceda alle avances di Shauna: così facendo lo aiuterebbe ad estromettere tutte le Logan dall’azienda. Il piano di Thomas è chiaro: distruggere per sempre la Logan.

Hope chiede con fermezza a Liam di chiarire una volta per tutte la separazione tra lui e Steffy. Ma tra i due non sembra finita. C’è un sentimento comunque molto forte, nonostante tutto.

Steffy ha un duro scontro con Hope: non le permetterà di prendere decisioni al posto di Liam, inoltre non vuole che si occupi di Douglas…Tra le due, che fino a poco tempo fa erano alleate, inizia forse una nuova guerra, e siamo solo all’inizio…

Tutto questo e molto altro nelle puntate di Beautiful in onda dopo le feste di Natale su Canale 5.