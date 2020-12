Una vita anticipazioni: cosa succederà dopo il breve stop natalizio?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita. Come saprete la soap spagnola è rimasta in onda a Natale ma ci sono stati dei giorni di pausa. Una vita si ferma infatti il 24 dicembre e anche il 25 dicembre. Ma si tornerà in onda regolarmente anche il giorno di Santo Stefano. E allora le nostre anticipazioni ci raccontano proprio cosa succederà dopo la brevissima pausa natalizia. Due giorni senza i protagonisti di Acacias 38, che cosa succederà nelle prossime puntate? Scopriamolo con le ultime news che arrivano proprio dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: cosa succederà dopo la pausa natalizia?

Per evitare critiche da parte dei vicini, Genoveva torna ad interessarsi del progetto per il rimpatrio dei soldati. La donna lo faceva solo per avere a che fare con Felipe ma adesso che l’avvocato ha mollato, deve comunque andare avanti per non far sospettare gli abitanti di Acacias 38. Carmen decide di fare il rito cabrahighese della verticale in strada. Finalmente la sua famiglia riesce a superare le sue divergenze. Felipe chiede ad Andrade il prezzo di Marcia e inizia a cercare disperatamente denaro. È disposto ad impegnare alcuni gioielli di Celia. L’avvocato è proto a tutto pur di riavere Marcia.

Ma ci sono delle cose che Felipe non sa…Amareggiato per aver saputo che Mauro è ancora un poliziotto e collabora con Mendez, Felipe si dice deciso a salvare Marcia per conto proprio. Terrorizzato dall’idea di volare, Servante cerca in ogni modo di sottrarsi al proprio dovere, tanto da indurre Cesareo e Fabiana a escogitare una vendetta. Per rincuorare Susana, che appare depressa, Rosina la sprona a partecipare a un concorso di disegno. Cinta è molto abbattuta, perché teme che Emilio nasconda qualcosa, e Bellita preoccupata decide di parlarne con Felicia.

Dopo aver costretto Ursula a dirle tutto quello che sa di Marcia, Genoveva offre aiuto a Felipe, che però non mostra segno di interesse. Emilio si presenta a casa Dominguez con l’aria di voler chiedere la mano di Cinta, ma Bellita non sembra molto contenta. Andrade riceve la telefonata di una donna che sostiene di avere informazioni che potrebbero interessarlo.

Tutto questo e molto altro nelle puntate di Una vita che andranno in onda dopo Natale su Canale 5.