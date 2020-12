Beautiful anticipazioni: il gesto di Flo spiazza tutti

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 27 dicembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che arrivano proprio da Los Angeles e ci rivelano la trama della prossima puntata. Che cosa accadrà? Come avrete visto, alla fine il trapianto è andato a buon fine anche se ci vorrà del tempo per capire se Katie supera questa fase, senza il rigetto. Il piccolo Will è ancora molto preoccupato per la sua mamma. Spera infatti che Katie possa stare bene e che possa tornare a casa il prima possibile. Mentre Katie sta ancora sotto anestesia, i suoi familiari vengono a sapere che a donare il rene è stata Flo, e restano tutti turbati dalla scoperta fatta…Flo avrebbe voluto che non si sapesse che è stata lei a dare il rene ma alla fine è successo.

Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani di Beautiful. Vi ricordiamo che la soap americana andrà in onda mentre Una vita tornerà lunedì.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 dicembre 2020

Brooke non riesce a credere che sia stata Flo a dare il rene a sua sorella. Anche Ridge è molto colpito dal gesto che ha fatto la figlia di Shauna. Tutti si chiedono che cosa sia successo e cosa abbia portato Flo a fare tutto questo. La ragazza quindi, una volta sveglia, prova a spiegare perchè ha donato il suo rene a Katie. Ha detto che ha voluto fare qualcosa per la sua famiglia, per dimostrare a suo padre che può essere fiera di lei. Le parole di Flo, lasciano ovviamente il segno e le sorelle Logan sono felicissime del gesto fatto dalla ragazza. Adesso serve solo che Katie si riprenda e che tutto vada a buon fine.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 27 dicembre 2020.