Beautiful anticipazioni: Ridge colpito dal gesto di Flo chiede a Brooke di perdonarla

Katie riuscirà a tornare a casa dopo l’operazione? Andrà tutto bene come la famiglia si augura? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Beautiful ma nel frattempo iniziamo dalla trama della puntata di domani, 28 dicembre 2020. La soap americana è andata in pausa solo per due giorni in questo strano Natale. E allora non possiamo che continuare a raccontarvi, con le anticipazioni che arrivano direttamente dagli Stati Uniti, tutto quello che succederà a Los Angeles. Alla fine le cose non sono andate come Flo si augurava: sperava che nessuno dicesse a Katie e alle Logan che il donatore era proprio lei e invece…E’ stata lei a decidere di presentarsi a Katie e di dirle che era stata lei a farle il rene. Brooke, Donna e tutti gli altri sono rimasti basiti, mai se lo sarebbero aspettati. La giovane ha spiegato di averlo fatto per amore di quel padre che non ha mai conosciuto, con la speranza che possa essere fiero, ovunque si trovi, del festo fatto da sua figlia. Flo chiaramente si aspettava un altro genere di reazione, forse anche per questo non avrebbe voluto dire nulla…

Nel frattempo c’è ancora ansia per le condizioni di Katie che non si è ancora svegliata. Alla fine le Logan apprezzeranno il gesto fatto da Flo? Scopriamolo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 dicembre 2020

L’unica persona a essere molto colpita dal gesto che ha fatto Flo è Ridge. Lo stilista si rende conto che la ragazza ha fatto qualcosa che nessuno le ha chiesto, complicandosi per sempre la vita. Ridge quindi prova a spiegare a Brooke che Flo ha fatto tutto questo solo per generosità, che non vuole nulla in cambio anzi. Forse si sentiva anche in colpa per gli errori del passato. Ed è per questo che lo stilista invita sua moglie a perdonare Flo, dimenticando quello che è stato e invitandola a concentrarsi solo sulle cose presenti e future.

Che cosa deciderà di fare Brooke adesso? E Bill come reagirà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 28 dicembre 2020 su Canale 5.