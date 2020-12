Le soap di Canale 5 si fermano a Capodanno 2021: il calendario

Come cambierà la programmazione di Canale 5 per il Capodanno? Mediaset sceglie di fare di nuovo una piccola pausa in occasione delle feste. Per questo motivo Beautiful e Una vita non andranno in onda a Capodanno 2021. Il calendario della prossima settimana ci anticipa quindi che Beautiful e Una vita torneranno in onda il 2 gennaio 2021.

Ma vediamo nel dettaglio come cambia la programmazione di Canale 5 in questi giorni di festa. Approfittiamo anche di ricordarvi che, secondo il nuovo DPCM, il 31 dicembre e il primo gennaio, l’Italia tornerà a essere zona rossa! E ora parliamo di soap: come cambierà quindi la programmazione a fine mese e a Capodanno?

La programmazione senza soap del 31 dicembre 2020 su Canale 5

Il 31 dicembre 2020 su Canale 5 al posto di Beautiful, quindi subito dopo il Tg 5 andrà in onda il bellissimo film Le pagine della nostra vita. Non andrà in onda quindi come avrete capito neppure Una vita. Al posto della soap spagnola il film e poi il day time del Grande Fratello VIP 5. A seguire un altro film, questa volta in prima tv. Vedremo infatti il film La figlia della sciamana, una prima visione canale 5. Si tratta di un ciclo e infatti il giorno successivo, vedremo il secondo capitolo.

La programmazione senza soap del primo gennaio 2021 su Canale 5

Il primo gennaio 2021, a Capodanno, niente soap su Canale 5. Salta anche in questa giornata di festa Beautiful e non va in onda neppure Una vita. Al posto delle soap vedremo il film in prima visione The Cup-In corsa per la vittoria, una prima visione. A seguire day time del Grande Fratello VIP 5 ( ci sarà tra l’altro molto da vedere visto che per il veglione di San Silvestro Mediaset punta tutto sul reality di Canale 5). Alle 16,35 circa andrà invece in onda La figlia della sciamana 2-Il dono del serpente. Anche in questo caso si tratta di una prima visione. Film fantasy per tutta la famiglia.

Una vita e Beautiful torneranno regolarmente in onda il 2 gennaio 2021. Vi terremo aggiornati in merito alle altre pause, probabilmente ci sarà uno stop in occasione dell’Epifania.