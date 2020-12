Una vita anticipazioni: Felipe troverà i soldi per convincere Andrade e vendere Marcia?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 29 dicembre 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio le ultime news dalla Spagna. Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1097 di Acacias 38 e come sempre le nostre anticipazioni ci raccontano quelle che sono le vicende degli abitanti della calla! Ce la farà Felipe a riportare Marcia sana e salva a casa? Emilio e Cinta, dopo tutto quello che è successo con Ledesma, riusciranno a sposarsi? Genoveva capirà che Felipe sta cercando Marcia e che forse l’ha persino trovata? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano nel dettaglio la trama di domani, eccole per voi!

Una vita anticipazioni: la trama del 29 dicembre 2020

Felipe dice ad Andrade di essere incaponito e di volersi togliere un capriccio, comprando Marcia. Ma a quanto pare la cifra chiesta per lei è davvero molto molto alta, l’avvocato se lo potrà permettere? Cesario parla con Camino e Felicia e si augura che davvero il loro incubo sia finito ma crede che sia presto per cantare vittoria.

Ursula, mossa dai sospetti di Genoveva, decide di andare a trovare Agustina per indagare su Felipe. Vuole sapere che cosa sta facendo l’uomo negli ultimi giorni…Ursula scopre quindi che sta succedendo qualcosa di molto grave, visto che Felipe e Mauro hanno litigato poche ore prima. Proprio mentre le due donne stanno discutendo, torna Felipe che caccia con male parole la Dicenta da casa sua. Agustina cerca di spiegare che quella di Ursula era una visita di cortesia ma l’avvocato non vuole sentire ragioni.

Mauro torna a parlare con Felipe e cerca di fargli capire che lui comprende benissimo quello che sta provando. C’è una differenza però: Marcia è ancora viva, lui la sua Teresa l’ha persa per sempre e non può farci nulla. Genoveva osserva da lontano la conversazione tra i due…La donna incontra Felipe e gli consiglia di smettere di soffrire per Marcia, lo invita ad andare avanti. Cerca di capire qualcosa in più, Felipe si lascerà sfuggire che la sua Marcia è ancora viva?

Carmen si ridicolizza davanti a tutti facendo un rito che Lolita voleva si svolgesse…

Vi ricordiamo che Una vita questa settimana si ferma il 31 dicembre e il primo gennaio 2021.