Beautiful anticipazioni: è di nuovo guerra tra Steffy e Hope anche per Douglas?

Che cosa succederà a Los Angeles dopo Capodanno? Vi ricordiamo che Beautiful tornerà con il nuovo anno il 2 gennaio 2021 con una nuova super puntata! Mediaset infatti ha optato per una breve pausa per le soap di Canale 5. Beautiful e Una vita non andranno in onda il 31 dicembre e il primo gennaio ma torneranno poi il sabato! E allora le nostre anticipazioni ci rivelano proprio quello che accadrà nella prossima puntata della soap di Canale 5 in onda alle 13,40 il 2 gennaio 2021.

Come avrete visto gli ultimi episodi della soap sono stati caratterizzati dal trapianto di reni di Katie che ha visto il suo donatore. In un primo momento Flo sembrava non voler rivelare la sua identità ma poi lo ha fatto, mostrandosi alle sorelle Logan, incredule per quello che stavano vedendo davanti ai loro occhi. Flo ha fatto questo gesto per suo padre, per essere degna della sua famiglia. Brooke, accetta il gesto di Flo ma le dice in modo chiaro che non può perdonarla per quello che ha fatto a Hope. E questa cosa l’allontana nuovamente anche da Ridge con il quale discute a causa di Thomas. Brooke infatti non lo vorrebbe vedere più in azienda ma suo marito non ha intenzione di obbedire. Ridge infatti ha perdonato Thomas e dà tutta la colpa di quello che è successo con la piccola Beth al padre di Zoe…

Cosa succederà quindi adesso? Tra Brooke e Ridge sta per finire? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama del 2 gennaio 2021

Steffy non ha più intenzione di farsi mettere sotto i piedi. Prima da suo fratello, adesso anche da Hope. Non tollera di aver perso una bambina che amava come fosse sua. E non gradisce neppure che Liam e Hope adottino Douglas. Non la trova una scelta sensata a manifesta il suo disappunto anche a Liam. Steffy sembra essere ancora molto legata allo Spencer e anche Liam non ha intenzione di rinunciare alla mamma della sua piccola Kelly…

Inizierà una nuova guerra tra Hope e Steffy?

Appuntamento alle 13,40 del 2 gennaio per scoprire i dettagli!