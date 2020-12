Una vita torna il 2 gennaio e raddoppia: Marcia si salverà?

Una vita tornerà in onda il 2 gennaio 2021. Anche la soap spagnola si prende una pausa. Mediaset dà due giorni di riposo a Beautiful e a Una vita che tornerà quindi in onda sabato. Con una lieta notizia per tutti i fan di Acacias 38. Sabato infatti vedremo ben due episodi lunghi della soap di Canale 5. Scopriremo finalmente se Felipe avrà trovato il modo di salvare Marcia da Andrade? E i genitori di Cinta accetteranno la proposta di matrimonio fatta da Emilio alla giovane ragazza?

Non ci resta che scoprirlo leggendo le anticipazioni che ci raccontano tutto quello che succederà ad Acacias 38 nei prossimi giorni!

Una vita anticipazioni: due episodi lunghi in onda il 2 gennaio 2020

Iniziamo quindi con le anticipazioni della seconda parte dell’episodio 1098 in onda sabato alle 14,10

Rosina crede che Susana stia affrontando un momento di depressione e insieme a Casilda pensa a qualcosa da fare per tirarle su il morale. Felicia finalmente si gode la sua vita dopo aver cacciato per sempre Ledesma dalla sua famiglia. Per il momento, la pace regna sovrana…Bellita è felice per il destino della donna ma allo stesso tempo non sa se Emilio potrà essere il miglior fidanzato per sua figlia. I dubbi non mancano…Genoveva incontra prima Liberto per parlare di affari e poi Felipe con la speranza di capire che cosa ha scoperto l’uomo su Marcia…

Emilio decide di fare il grande passo e si presenta a casa di Cinta con l’anello di fidanzamento. Andrade che è molto più furbo di quello che Felipe immagina, chiede a Marcia di raccontargli tutto quello che è successo con Ursula…

Ecco invece cosa succederà nell‘episodio 1099 di Una vita in onda sempre il 2 gennaio

Josè e Bellita sono felici di concedere la mano di Cinta a Emilio. I due giovani sono felicissimi anche se la cantante nutra ancora qualche dubbio su questa relazione. Camino abbraccia felice la sua futura cognata, lieta che alla fine sia andato tutto nel migliore dei modi. Yolanda, dopo aver ascoltato una telefonata di Andrade, decide di andare da Mauro per dargli delle informazioni ma l’ispettore sospetta…I due alla fine si baciano.

Felipe va da Mauro e per l’ennesima volta chiede di intervenire per salvare Marcia. Ma il suo amico pensa che debba essere la polizia a fare la prima mossa, trattandosi di una vera e propria vendita di donne. Felipe allora decide di agire e fa una proposta che Andrade non può non accettare. Ma dove troverà tutti i soldi per salvare Marcia?

Susana sembra essere davvero molto entusiasta per il concorso al quale sta partecipando. Rosina e Liberto sembrano aver avuto una buona idea per sollevarle il morale.

Alla fine Felipe fa una cosa che mai avrebbe pensato di fare: chiede del denaro a Genoveva senza dirle il motivo per il quale ne ha bisogno ma la donna ovviamente, sa tutto…

Cosa succederà adesso? Appuntamento a sabato per scoprire tutti i dettagli.