Beautiful anticipazioni: Zoe e Thomas si sposano?

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni che come sempre ci rivelano quelle che sono le ultime news da Los Angeles. Innanzi tutto vi diciamo che si torna in onda domani, 3 gennaio 2021, con la puntata della domenica della soap americana. Come avrete visto negli ultimi episodi, le condizioni di Katie sembrano essersi stabilizzate e le sorelle Logan non possono che ringraziare Flo per il gesto fatto. Ma le discussioni in famiglia non mancano; Brooke infatti è ancora convinta che Ridge debba cacciare Thomas dalla Forrester. Lo stilista invece pensa che suo figlio non abbia delle colpe così gravi nella vicenda della piccola Beth e dà tutta la colpa di quanto accaduto al padre di Zoe. Nel frattempo Thomas continua a tessere la sua tela. Da un lato si avvicina a Shauna con la voglia di far si che la madre di Flo seduca suo padre, dall’altro si avvicina a Zoe…Intanto Liam continua a chiedersi se davvero l’adozione del piccolo Douglas sia la cosa migliore da fare. Steffy non ha intenzione di farsi da parte e sembra proprio che stia per iniziare una nuova guerra con Hope.

Ma scopriamo che cosa succederà proprio nella puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 gennaio 2020

Zoe rimasta da sola a Los Angeles e con tanti sensi di colpa per quello che ha fatto suo padre, non si rende conto che Thomas la sta manipolando. Il giovane infatti non ha nessun interesse verso di lei ma vuole ottenere ben altro. Punta alla Forrester e vuole che le sorelle Logan vengano estromesse il prima possibile dall’azienda della sua famiglia per vendicarsi di quello che Brooke gli sta facendo. Ma il suo piano funzionerà come lui si aspetta? Zoe probabilmente non lo sa ma a Thomas serve il prima possibile una moglie per dare una finta famiglia a suo figlio!

Per scoprirlo dobbiamo continuare a vedere le puntate di Beautiful in onda proprio in questi primi giorni di gennaio 2021, ricchissime di colpi di scena.