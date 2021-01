Una vita anticipazioni: Marcia in ospedale, sopravviverà dopo lo sparo?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 3 gennaio 2020? Come avrete visto il sabato di Canale 5 ha regalato due episodi lunghi della soap spagnola al pubblico della rete. E se i nostri calcoli non sono errati, domani dovremmo vedere la seconda parte dell’episodio 1101 di Acacias 38 e la prima parte dell’episodio 1102. Anche domani infatti, il pubblico di Canale 5 potrà vedere un episodio di 40 minuti della soap spagnola.

Ma torniamo ad Acacias 38: che cosa sta succedendo in questi episodi? Come avrete visto Felipe ha ritrovato la sua Marcia ma il finale non è stato quello che si augurava. Nel corso della sparatoria infatti, la ragazza è stata ferita. Adesso è in ospedale e lotta tra la vita e la morte. In quartiere è arrivato un famoso uomo di cinema e teatro che sembra essere interessato a Cinta e Camino per la loro bellezza.

Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di domani, 3 gennaio 2020.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 3 gennaio 2021

Genoveva insoddisfatta per quello che ha fatto Ursula con Marcia, ha una reazione inaspettata. La donna le dice che aveva pagato Andrade per mandare in Brasile Marcia ma che non lo ha fatto, tradendola. Genoveva quindi schiaffeggia la Dicenta. Felipe potrebbe aver scoperto il legame che c’era tra loro…Mentre Felipe è in ospedale, in attesa di sapere come andrà l’operazione di Marcia, Agustina cerca di consolarlo come può.

Genoveva, continuando a fingere, va da Felipe per stargli vicino. L’uomo le dice che le ridarà tutti i soldi che lei gli ha prestato. Ma Genoveva non è lì per i soldi ma solo per stargli vicino. Sembra proprio che al momento Felipe non abbia ancora capito il legame che c’è stato tra la scomparsa di Marcia e Ursula. Anzi, Genoveva riesce anche ad avvicinarsi a Felipe che per la prima volta dopo tanto tempo la tratta bene.

Cinta e Camino iniziano la loro avventura nel mondo del cinema e sembrano essere felicissime. Mauro e Mendez intanto parlano di quello che è successo nella villa di Andrade. Si aspettavano che le cose sarebbero finite in un altro modo ma a parte l’incidente di Marcia, sembrano poter essere soddisfatti del lavoro fatto. Mauro si rende conto che Felipe difficilmente potrà perdonarlo per quello che è successo.

Rosina pensa che il suo metodo per tirare su di morale Susana stia funzionando. La donna sembra essere infatti molto entusiasta di quello che sta succedendo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 3 gennaio 2021 su Canale 5.