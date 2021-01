Beautiful anticipazioni: Steffy sul piede di guerra, rivuole Beth?

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 4 gennaio 2021? Come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano quelle che sono le ultime notizie da Los Angeles e quello che accadrà ai protagonisti della soap americana. Negli ultimi episodi di Beautiful abbiamo visto Ridge e Brooke sempre più lontani mentre Thomas si sta pericolosamente avvicinando a Zoe che però non percepisce il pericolo, anzi, si sente lusingata per il corteggiamento del giovane Forrester. Shauna dal canto suo si sta avvicinando a Ridge e, spronata da Thomas, sembra essere pronta per fare le sue mosse decisive. Ma che cosa accadrà nelle prossime puntate? Assolutamente da non perdere anche quello che accadrà nella vita di Steffy che a quanto pare, non ha intenzione di mettersi in secondo piano, anzi…Ad allontanarsi sono anche Liam e Hope dopo che il ragazzo ha portato la piccola Beth a casa di Steffy…

Ma vediamo la trama per la puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5. Come sempre la soap amatissima dal pubblico di Mediaset ci aspetta alle 13,40.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 4 gennaio 2021

Shauna decide di andare a trovare Ridge alla Forrester ma a quanto pare lo stilista non gradisce molto questa sorpresa inaspettata. Seppur distante da Brooke, l’uomo non sembra essere interessato a iniziare una nuova relazione. Ma Shauna non demorde.

Hope ha scoperto che Liam ha portato Beth a casa di Steffy senza dirle nulla e questa cosa non le è piaciuta affatto. Negli ultimi giorni tra lei e Liam ci sono diversi contrasti. Spencer infatti non reputa saggia la scelta di Hope che vuole adottare Douglas, convinto che questo farà si che Thomas, per loro, resterà ancora un grosso problema…Neppure la notizia della condanna di Reese sembra poter migliorare l’umore di Hope che proprio adesso non riesce a capire perchè Liam ha fatto questa cosa…

Appuntamento a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful.