Le soap di Canale 5 si fermano per la Befana 2021

Sono state delle vacanze natalizie molto particolari. Le programmazioni delle principali reti infatti non hanno subito grandi variazioni. Molti dei programmi che vediamo tutti i giorni in onda hanno continuato a tenerci compagnia. Mediaset ha deciso di continuare a trasmettere le soap, Una vita e Beautiful, che ci hanno accompagnato, a parte i giorni di festa veri e propri, durante tutto il periodo di Natale. Ma c’è un ultimo giorno in cui le soap non andranno in onda ed è il giorno della Befana.

Il 6 gennaio 2021 infatti si fermano sia Beautiful che Una vita, non andranno in onda su Canale 5. Vediamo quindi come cambia il palinsesto.

Le soap di Canale 5 si fermano per la Befana: la programmazione del 6 gennaio 2021

Iniziamo subito con Beautiful che nel giorno della Befana non andrà in onda. Al posto della soap americana invece vedremo un film. La pellicola scelta è Amori in corsia. A seguire non vedremo Una vita, come da palinsesto ma sarà trasmesso il day time del GF VIP 5 ( il film va in onda dalle 13,50 circa alle 16,10). Il day time del reality di Canale 5 dovrebbe avere in questa occasione una durata maggiore rispetto al solito, stando almeno agli orari indicati dalla guida tv ufficiale Mediaset.

Dopo lo spazio occupato dal Grande Fratello VIP 5 potremo seguire un altro film. Questa volta la pellicola scelta, in onda dalle 16,30 circa è Cenerentola in passerella. Al termine del film andrà in onda Caduta Libera con le repliche del programma di Gerry Scotti.

Che fine ha fatto Il segreto?

A differenza di quanto succederà con Una vita e Beautiful che poi torneranno in onda il 7 gennaio, Il segreto continua le sue vacanze. Non si andrà in onda neppure dopo la Befana. Infatti al posto della soap e del programma di Barbara d’Urso, Pomeriggio 5 ( che parte in ritardo rispetto agli altri), vedremo dei film di Rosamunde Pilcher.

Stando alle notizie che arrivano dalla guida ufficiale Mediaset ( vi mostriamo qui uno screen) Il segreto tornerà in onda domenica 10 gennaio 2020 nella inconsueta collocazione delle 14,10. Andrà infatti in onda al posto di Una vita che si sposta dopo le 15.

Queste quindi le principali novità. Dall’11 gennaio 2021 dovrebbe tornare tutto come di consueto.