Beautiful anticipazioni: Thomas cerca di sedurre Zoe, cosa otterrà?

Thomas sa bene come giocarsi le sue carte e si sta lavorando per benino Zoe, convinto del fatto che possa portarla dalla sua parte. Ce la farà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 5 gennaio 2021. Che cosa accadrà nel prossimo episodio? Thomas ha un solo obiettivo: far fuori le sorelle Logan dalla sua vita. Liam nel frattempo si è reso conto che Steffy sta davvero soffrendo tantissimo per la perdita della piccola Phoebe che è in realtà Beth. Hope invece non riesce a provare la stessa empatia…

Cosa succederà quindi nella prossima puntata di Beautiful? Ecco per voi le ultime news e le anticipazioni di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 gennaio 2021

Thomas si rende conto che deve spiegare a Zoe quelli che sono i suoi intenti. In qualche modo anche la ragazza si sente una nemica della famiglia dopo quello che è successo con Reese. I Forrester non l’hanno cacciata ma è chiaro che la situazione per lei sia sempre più difficile.Thomas quindi le spiega quelle che sono le sue intenzioni e quello che vorrebbe fare con le sorelle Logan, per sbatterle fuori dall’azienda ma anche dalla sua famiglia. Ma Zoe è ancora molto provata da quello che è successo e non sa se fidarsi di Thomas. Sta di fatto che adesso è sola, visto che la sua storia con Xander è anche finita.

Inoltre Thomas è convinto che Shauna possa essere una preziosa alleata in questa battaglia. Crede che abbia baciato Ridge ma in realtà tra di loro, c’è forse stato un bacio mentre l’uomo era ubriaco, nulla di più. La crisi tra Brooke e Ridge però è sotto gli occhi di tutti e se Shauna usasse bene le sue armi, avrebbe forse modo di far fuori la Logan e conquistare il Forrester. Il piano di Thomas prende forma…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 5 gennaio 2021. Vi ricordiamo che il giorno della Befana la soap si prende una pausa!