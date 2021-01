Beautiful torna il 7 gennaio: Liam e Hope litigano per Steffy, Zoe cede

Che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Vi diciamo subito che ci sono delle novità per quello che riguarda la programmazione delle soap. Beautiful infatti non va in onda domani, giorno della Befana. La nuova puntata della soap di Canale 5 ci aspetta il 7 gennaio 2021 e non mancheranno i colpi di scena. Come avrete visto negli ultimi episodi, Liam non ha potuto fare a meno di mettersi nei panni di Steffy e comprendere anche il suo dolore. Hope però non riesce proprio a capire come sia possibile che suo marito non veda tutta la sofferenza causata da Flo e da Reese e in qualche modo anche dai Forrester visto che Thomas ha avuto la sua parte. La ragazza stenta a credere che Liam si preoccupi anche per Steffy, dopo tutto quello che hanno dovuto affrontare insieme. Dopo aver letto il messaggio che Steffy gli ha mandato, Hope esplode.

Thomas ha fatto credere a Zoe di voler in tutti i modi far fuori dalla sua azienda sia Hope che Brooke e le spiega i motivi di questa sua decisione.

Vediamo quindi cosa succederà nella puntata del 7 gennaio 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama del 7 gennaio 2021

Hope non ha digerito affatto quello che è successo tra Liam e Steffy. Non riesce a credere che suo marito non sia in grado di mettere un punto a questa storia. Deve essere chiaro: deve far capire a Steffy che tra loro non c’è nulla e non ci sarà nulla. Ma Liam non ce l’ha fatta a essere così perentorio e Hope è arrabbiatissima per come sono andate le cose.

Zoe cerca di capire perchè Thomas ce l’abbia anche con Brooke e scopre della separazione. La ragazza sembra cedere alle parole di Thomas che sa come manipolare la gente e in pochi istanti dimentica tutta la sofferenza che il giovane ha causato.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful del 7 gennaio 2021.