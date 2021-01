Beautiful anticipazioni: Steffy e Hope si contendono Liam, come finirà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 8 gennaio 2021? Non potevano mancare le nostre anticipazioni: questi primi giorni del nuovo anno si aprono con una serie di imprevisti. Dalla reazione di Hope al messaggio che Steffy ha mandato a Liam, alla decisione di Shauna, passando per la proposta fatta da Thomas e Zoe che a quanto pare ha un motivo per far fuori le sorelle Logan. Come sempre a Los Angeles può succedere di tutto e le nostre anticipazioni di Beautiful ci rivelano proprio quelle che sono le ultime news dagli Usa!

Vediamo adesso la trama della puntata di domani della soap americana.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 gennaio 2021

Come vi avevamo già anticipato, a Los Angeles inizierà una vera e propria guerra tra Hope e Steffy, in memoria dei vecchi tempi. La sorta di armistizio che era stato firmato qualche tempo fa, è adesso un lontano ricordo. Steffy infatti ha capito che Liam non approva molte delle cose che Hope vuole fare, come ad esempio l’adozione del piccolo Douglas. Ed è per questo quindi che non si mette da parte. Hope ha capito che anche questa volta, nonostante le sofferenze passate per la perdita della piccola Beth, suo marito non riesce a prendere una posizione e questa cosa la devasta. Inizia quindi una nuova guerra senza esclusione di colpi tra Steffy e Hope. Nessuna delle due donne ha intenzione di rinunciare a Liam, a quanto pare…Liam ha provato a placare gli animi ma il fatto che non riesca a prendere una posizione peggiora le cose.

Shauna intanto continua a giocarsi le sue carte, convinta del fatto che possa avere delle possibilità con Ridge. Zoe cade nella trappola di Thomas…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 8 gennaio 2021.