Una vita anticipazioni: Genoveva vuole salvare Marcia per distruggerla dopo

Tornano anche le nostre anticipazioni di Una vita: la soap spagnola ci aspetta domani con una nuova puntata. Che cosa succederà nelle prossime puntate? Domani, 8 gennaio 2021, andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1103 di Acacias 38. Come avrete visto le condizioni di salute di Marcia sono preoccupanti. La sua vita è appesa a un filo. Felipe non la lascia neppure per un secondo ed è sempre al suo fianco. Marcia però almeno per il momento, non sembra migliorare. In ospedale al fianco di Felipe anche Genoveva che forse sta iniziando a rendersi conto di quanto l’avvocato sia innamorato di Marcia.

La sua è solo una tattica per avvicinarsi a Felipe, oppure sta davvero soffrendo sapendo che l’incidente di Marcia è stato causato in qualche modo da lei? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, eccole per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 8 gennaio 2021

Mentre Felipe continua a stare in ospedale accanto a Marcia, Genoveva prova a stargli vicino a suo modo. La donna gli chiede se conosce il passato della giovane cameriera ma Felipe le rivela che Marcia non gli aveva raccontato nulla della sua vita prima dell’arrivo ad Acacias 38. In ospedale per far visita a Marcia arriva anche Don Ramon. Genoveva quindi torna a casa anche per parlare don Liberto degli affari e capire come sta andando il loro progetto.

Genoveva ha deciso di fare qualcosa di molto importante per Marcia. Ha convocato in città uno dei migliori dottori di Spagna, un medico che arriverebbe addirittura da Barcellona per operare Marcia. Ursula non sa se questa sia una mossa giusta da fare ma Genoveva ha deciso. La Dicenta stenta a credere che Genoveva voglia Marcia viva. In realtà il piano di Genoveva adesso è un altro: salvare Marcia e poi portarle via per sempre Felipe. La donna quindi va in ospedale per dare a Felipe la bella notizia: l’avvocato è felicissimo e non vede l’ora che il dottore arrivi!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 8 gennaio 2021.