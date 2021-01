Beautiful anticipazioni: Liam ancora conteso tra Steffy e Hope mentre Thomas si prepara all’attacco

A Los Angeles è iniziata una vera battaglia, anzi una sorta di faida familiare. Non è la prima volta che succede ma questa volta la partita si gioca su più livelli, anche se Hope e Brooke ancora non sanno che cosa le aspetta! Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 9 gennaio 2021, ci rivelano che Steffy non ha nessuna intenzione di farsi da parte, anzi. Se fino a qualche mese fa aveva rinunciato a Liam solo perchè Hope soffriva per la perdita della piccola Beth, adesso che lei ha ritrovato sua figlia, Spencer è libero di scegliere con chi stare. Una battaglia ad armi pari, anche se è brutto da dirsi. Steffy rivuole la sua famiglia e non ha intenzione di cedere dalla sue posizioni. Al momento però Hope è impegnata su un altro fronte: la battaglia legale per l’adozione del piccolo Douglas. Inaspettatamente però si sta per ritrovare con un alleato in meno.

Scopriamo tutto con le ultime news da Los Angeles e le anticipazioni di Beautiful per il 9 gennaio 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 gennaio 2021

Liam inizia a credere che forse l’adozione di Douglas non sarà una cosa buona. Thomas che è già sul piede di guerra, potrebbe non gradire tutto questo e potrebbe causare altri problemi alla sua famiglia. Ma Hope non ha nessuna intenzione di rinunciare al bambino. Tra l’altro lei e Brooke sono anche convinte che Thomas possa in qualche modo fare del male al piccolo Douglas e per questo lo avvertono: andranno avanti per la loro strada senza temere di essere fermate. Thomas dal canto suo si sta preparando per sganciare altre bombe. Hope e Brooke neppure immaginano fino a che punto possa arrivare il figlio di Ridge. In questa battaglia il giovane stilista ha due nuove alleate: c’è Zoe, che ha creduto a tutte le sue parole e si schiera dalla sua parte, e c’è Shauna pronta a diventare la nemica numero 1 di Brooke…Thomas in qualche modo si sente l’erede di Stephanie e ha intenzione di “bandire” per sempre dal regno della Forrester, le sorelle Logan. Liam cerca di far ragionare Hope e Steffy ma a quanto pare, tra le due è guerra!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 9 gennaio 2021.